Если верно утверждение "Мир слухами полнится", то не менее правдивой должна быть фраза "А мир знаменитостей полнится не только слухами, но и скандальными заявлениями и грязными тайнами, ставшими достоянием общественности". Всего этого сегодня хватило любителям обсудить светскую жизнь в избытке. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 ноября 2018 года.



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