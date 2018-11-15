Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 ноября 2018 года
Лазарев на всю страну послал Бузову
Очередным звездным гостем ток-шоу Анастасии Ивлеевой Agent Show стал Сергей Лазарев. Во время беседы певец жестко прошелся по Ольге Бузовой.
Ведущая Agent Show предложила музыканту сыграть в игру, в ходе которой ему было необходимо отгадывать знаменитостей по их "грехам". Ольгу Бузову Сергей Лазарев отгадал сразу же, как только узнал, что это "певица, которую певицей признает только она сама".
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
Сестра Софии Ротару Аурика рассказала, как чувствует себя певица, не так давно напугавшая поклонников после новостей о срочной госпитализации. По ее словам, артистка восстановилась после гипертонического криза.
Информацию об улучшении самочувствия певицы подтвердил ее директор Сергей Лавров. Он только посетовал, что тщательнее следить за своим здоровьем даже после произошедшего София Ротару не стала.
Галкин высказался о разводе с Пугачевой и уехал из России
В эфире шоу рэпера Басты GazLive Максим Галкин дал откровенное интервью, в котором рассказал о личной жизни. Разумеется, весьма заметную часть разговора посвятили супруге артиста Алле Пугачевой.
Максим Галкин выразил надежду, что за всю жизнь у него будет только одна жена. Он заметил, что любит "не пожилых", а конкретного человека.
Доведенная скандалом с Тарасовым Костенко ушла
Пока футболист Дмитрий Тарасов кочует из одного скандала с бывшими женами в другой, его нынешняя супруга Анастасия Костенко удалила свой аккаунт в Instagram. Некоторые пользователи Сети предположили, что эти факты могут быть связаны.
Поклонники выразили надежду, что после того, как "осядет пыль", Анастасия Костенко вернется к выкладыванию снимков из личной жизни. Подписчики считают, что из всех жен Дмитрия Тарасова она – самая красивая.
Светлана Лобода и Тилль Линдеманн устроили тайное свидание
Во время своего гастрольного тура по городам Германии певица Светлана Лобода устроила тайное свидание с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Очевидцы рассказывают, что в целях конспирации она даже сменила цвет и длину волос.
Светлана и Тилль появились вместе в берлинском концертном зале, но выступление лидер легендарной группы смотрел из VIP-ложи, вдали от посторонних любопытных глаз. Куда отправилась звездная пара после концерта – неизвестно.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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