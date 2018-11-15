Лазарев на всю страну послал Бузову

Певец Сергей Лазарев принял участие в шоу Насти Ивлеевой. Зашла речь и об Ольге Бузовой.

Сергей Лазарев стал очередным звездным гостем ток-шоу Насти Ивлеевой Agent Show. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный исполнитель поделился впечатлениями о передаче.

"Не смотрите, если вы чересчур впечатлительный человек и без чувства юмора!!! 😂😂😂😂 поржали мы знатно.... о чем речь, можно понять лишь посмотрев выпуск Agent Show Насти Ивлеевой ... там и серьезка есть – разговор по делу, и тупо ржака , стеб и самоирония! И да, я там еще на каблуках танцую (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил Сергей фанатам.

Во время беседы с Лазаревым ведущая Настя Ивлеева отметила, что в рамках своего гастрольного шоу певец примеряет образ священника, и предложила артисту поучаствовать в игре "Исповедь". Суть ее в том, что Настя, изображающая "грешный шоу-бизнес", перечисляла ему грехи того или иного артиста, а Сергей должен был угадать этого человека.

Много грехов пришлось перечислить Ивлеевой, чтобы Лазарев сумел отгадать журналиста Юрия Дудя, поп-короля Филиппа Киркорова и любимца дам Стаса Михайлова. Зато у артиста не было проблем с Ольгой Бузовой. "Святой отец, я согрешила. Я певица, а грех в том, что так считаю только я..." – начала говорить Настя Ивлеева, а Сергей Лазарев ее прервал и сказал: "Олечка, я прощаю тебе твои грехи!"

Что речь идет только о Бузовой, ясно, потому что на экране внизу показывается фотография поющей ведущей. "Понимаешь, да? – засмеялась Ивлеева. – Такой человек в нашей стране только один". Лазарев же с улыбкой послал Бузову: "Олечка, иди с Богом, иди". Отметим, что Ольга Бузова готовится к большому сольному концерту в Москве. Пока не известно, как она отреагировала на шутки Ивлеевой и Лазарева.