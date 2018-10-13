Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.



Неслыханный скандал: Кейт Миддлтон оголилась у церкви

Щекотливый инцидент произошел с Кейт Миддлтон на свадьбе принцессы Евгении. Поднявшийся ветер задрал у нее юбку.

Теперь знатоки королевского этикета опасаются, что образ жены принца Уильяма серьезно пострадает. Впрочем, сама она с казусом справилась весьма элегантно.

Назван возможный отец третьего ребенка Бледанс

Светские хроникеры пытаются угадать, кто может быть отцом ребенка Эвелины Бледанс. Сама артистка своим молчанием сохраняет интригу.

В качестве главных кандидатов называют двух людей – молодого красавичка Сергея Яковенко и предпринимателя Сергея Демчева. Впрочем, в ходе дальнейших поиском могут всплыть у другие имена.

Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на "Дом-2"

Актриса Мария Кожевникова высказалась о дебоше футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Происходящее она сравнила с шоу "Дом-2".

Артистка заметила, что повышенное внимание публики к произошедшему связано только с тем, что на скамье подсудимых оказались известные люди. Она напомнила, что к похожим случаям, где обвиняемые, однако, не являются звездами, в обществе сохраняется устойчиво низкий интерес.

Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой

Юморист Тимур Батрудинов, которого некогда прочили в женихи Ольги Бузовой, рассказал о том, почему певице трудно найти свою любовь. Это связано с характером звезды, уверен он.

Батрудинов пожелал подруге успешно завершить шоу "Замуж за Бузову". Он признался, что после совместного отдыха они так и остались только друзьями.

"Это не была любовь с первого взгляда": жена рассказала о расставании с Пресняковым

Певец Никита Пресняков стал звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Там он признался, что они с Аленой Красновой, ставшей ему женой, расставались на какое-то время.

Сама избранница певца призналась, что их отношения, как ей казалось, развиваются слишком быстро. Кроме того, ее смущала разница в возрасте.



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