Неслыханный скандал: Кейт Миддлтон оголилась у церкви

В Сети активно обсуждают фотографию Кейт Миддлтон, которая рискует стать причиной неслыханного скандала. Ветер задрал юбку у жены принца Уильяма и показал любопытным зевакам, то, чего им видеть не положено.

На свадьбе принцессы Евгении собрались несколько сотен гостей, среди которых были и члены королевской семьи. Особое внимание общественность уделила Кейт Миддлтон, успевшей создать себе имидж элегантной и непогрешимой в любых условиях особы.

Однако этот образ рискует быть растоптанным из-за казуса, случившегося у церкви, где принцесса Евгения обручалась с избранником. Проказник-ветер задрал юбку пурпурного платья Кейт Миддлтон и показал любопытствующим зевакам ту часть жены принца Уильяма, которую должен видеть только сам супруг голубых кровей. Как на беду, ушлые фотографы успели заснять происходящее на фото.

Многие пользователи Сети и светские хроникеры не сомневаются, что подобный казус приведет к неслыханному скандалу, ведь королева Елизавета II сильно печется о том, какими простой люд видит членов королевской семьи. И оголенные бедра в список допустимых ракурсов явно не входят.

Впрочем ,нашлись и те, кто разглядел в произошедшем положительные черты. Дескать, Кейт Миддлтон восприняла инцидент достойно, показала, что ничто человеческое ей не чуждо и, вдобавок, показала, что она по-прежнему находится в потрясающей форме.

Кроме того, многим пришел на ум эпизод из фильма "Зуд седьмого года" с Мэрилин Монро, где восходящий поток воздуха из воздухвода метро задирает ей платье. Долгое время эта сцена считалась образцом эротики, допустимой к показу на больших экранах.