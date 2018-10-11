Юлия Ковальчук побила растянувшуюся Волочкову
В прошлом году звезда родила дочь Амалию, однако успела быстро восстановиться после беременности и теперь радует подписчиков фотографиями идеальной фигуры. Она рассказала, что вновь вернулась к работе и на этот раз обновила состав.
"Люблю поздние репетиции) У меня новый состав, а это всегда свежее дыхание и новое прочтение) Фотография вообще неидеальна: нога обрезана, на зеркале чей-то пот, Диана не вошла, но атмосфера самая та..." – подписала снимок певица.
Подписчики уже успели похвалить ее растяжку: "Шпагат супер", "Юля, какая фигура у тебя! Супер!" Один из них отметил, что певице не стоит оправдываться перед поклонниками за неудачное фото: "Для адекватных можно не озвучивать косяки мастерства фотографии) Я вообще на шпагат засмотрелась и думала о вашей растяжке)".
Напомним, что этим летом певица удивила своих поклонников экстравагантным нарядом на фестивале "Жара". Она надела блестящее платье с длинным вырезом сбоку. Звезда была без нижнего белья.
Кризис ударил и по Примадонне
Украинскому лидеру конец
Телеведущий никого не оставил равнодушным
Народный артист сообщил о новых обвинениях