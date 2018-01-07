Развратная Наталья Штурм рассказала об отношениях с сыном

Певица Наталья Штурм рассказала о том ,как к ней пришла идея делать креативные откровенные фотографии и выкладывать их на своей странице в Instagram. Она подчеркнула, что ее дети спокойно относятся к подобным проявлениям ее личности.

Наталья Штурм всегда была любима многими россиянами благодаря своему образу и творчеству. Однако настоящий шквал внимания обрушился на нее после появления в Сети фотографий откровенно эротического содержания. Многие поборники нравственности поспешили обвинить певицу в разврате и попытались пристыдить – дескать, в таком возрасте даме не полагается заниматься подобными вещами.

К обвинениям в разврате Наталья Штурм, по собственному признанию, относится спокойно. "Ругают меня часто. Говорят, что я сошла с ума, развращаю молодежь, но на подобные высказывания я уже давно привыкла не обращать внимания. Я не слышу и не воспринимаю подобную критику. Я девчонка, родившая двух детей, задорная, веселая, взрывная, темпераментная и такой буду всегда", – цитируют StarHit певицу.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Дек 28, 2017 at 1:44 PST

К слову, и дети не испытывают неловкости из-за откровенных снимков Штурм. "Ни Арсения, ни старшую дочь Лену мои снимки не смущают. Дело в том, что в нашей семье это никто не обсуждает", – подчеркнула певица. "К тому же, у Арсения нет Инстаграма, поэтому большую часть провокационных фотографий он даже не видел", – добавила она.

По ее словам, есть куда более важные темы, которые волнуют мальчика. "Сын, например, мечтает стать бизнесменом, все его мысли уже заняты делами, учебой. Школа занимает практически все его время", – рассказала Наталья Штурм.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Дек 5, 2017 at 12:21 PST

Она отметила, что легкий эротическо-романтический флер всегда был ей свойственен. "Я снималась на обложках журналов в сексуальных нарядах, и меня неизменно называли секс-символом отечественного шоу-бизнеса", – напомнила певица. Отказываться от этого образа из-за возраста она не собирается.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Ноя 26, 2017 at 7:34 PST

Наталья Штурм рассказала о том, как к ней пришла идея делать фотографии в собственном стиле. "Я всегда обожала путешествовать и фотографироваться. Именно так родилась идея создавать откровенные снимки в каждой стране, прикрываясь продуктами или предметами, связанными с культурой данного места. В каждой новой стране я с помощью какого-то предмета (хамон, перцы, герань, марципаны, лосось) демонстрирую эротическую открытку данной страны. Тут есть и юмор, и сарказм, и стеб", – отметила певица.