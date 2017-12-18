Голую Штурм застыдили за коричневую жижу на теле

Фотографии певицы Натальи Штурм произвели фурор среди ее подписчиков. На снимках некогда известная исполнительница предстала в одних трусиках, но зато в шоколаде.

Недавно Наталья Штурм побывала в Сочи. Артистка, тщательно следящая за своей внешностью, не смогла не посетить косметический салон, в котором воспользовалась необычной опцией – обертыванием из шоколада. "Шоколадное обертывание очень полезно для кожи", – компетентно сообщила Наталья на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Певица опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в одних трусиках, вся измазанная шоколадом. Нетронутыми остались лишь шея и лицо. На снимках Штурм запечатлена в призывных позах и с томным взглядом.

Однако не все подписчики оценили фото артистки по достоинству. Многие пользователи Сети раскритиковали Наталью, обвинив в отсутствии стыда и совести, а некоторые сравнили шоколад на теле певицы с экскрементами.

"Совсем с катушек съхала... 😞 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", " Ку ку совсем", "вам к врачу нужно", "Больше на го***о 💩 похоже", "а я грешным делом подумала, что это г***о 💩💩💩💩", " ЭТО ГДЕ Ж Г***НА СТОЛЬКО НАШЛИ", "Совсем баба с катушек съехала... Никакого стыда... и ведь думает, что это красиво... печальное зрелище...", "Жесть.. бабуля окстись🤤 фигура фигурой..но стыд то в 51.. надо иметь((.. трусы еще сними ..тож будет нормально🤔🤔😝😜😖", "Ужас!!!", "Это надеюсь – в шоколаде?", " Еб...тая баба на всю голову! Устроила порнуху. Аж противно", – высказались возмущенные комментаторы.