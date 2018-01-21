Собчак разнесли в пух и прах за выходку на Крещение
Миро обратилась к подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram. Она предложила им сравнить три снимка: на первом Собчак пародирует попа, на втором – танцует с бутылкой напротив церкви, а на третьем – ныряет в прорубь на Крещение.
Блогер считает, что ведущая сначала демонстрировала свое негативное отношение к церкви, но потом, похоже, изменила свое мнение. "Ты или трусы надень, или крестик сними. Или уж критикуй православие, или ныряй в прорубь (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – обрушилась Миро с жесткой критикой на Собчак.
Одновременно кощунствовать и креститься нельзя, считает гражданский журналист. "Это признак нелогичности и прогрессирующего слабоумия", – считает Миро.
Затем блогер и вовсе опустилась до откровенных оскорблений. "Оторопь аж берет, какая дура. Впрочем, может быть просто пьяна постоянно или того еще хуже -– вещества превратили мозг в кашу", – заключила она.
Примечательно, что сама Собчак уже ответила, зачем решилась на этот шаг. "Я люблю себя проверять на прочность самыми разнообразными способами", – написала она на своей странице в социальной сети Instagram.
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