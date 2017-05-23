Зейналова накричала на известного ведущего

Теле– и радиоведущая Светлана Зейналова умеет совмещать полезное с приятным – работу и развлечения. Ее совместные катания на гироскутере с коллегой Дмитрием Ленским закончились громкими криками.

Светлана, как и ее старшая сестра Ирада Зейналова, успешно работает в журналистике. Она не только блистает на Первом канале в качестве телеведущей, но и трудится на "Нашем Радио". Там у нее есть друг – ведущий эфира Дмитрий Ленский.

Именно с ним 40-летняя Зейналова решила освоить модное у молодежи приспособление для катания на свежем воздухе – гироскутер. Заезд Светлана устроила на работе. Радиоведущая пыталась кататься прямо в офисе, в то время как Ленский ее подстраховывал, в нужный момент помогая удерживать равновесие.

Зейналова поделилась с подписчиками в Instgram видео, на котором запечатлен ее опыт езды на гироскутере. "Аккуратно!" – прокричала Дмитрию испуганная Светлана, норовящая свалиться с доски на колесах. Затем она сделала замечание молодому коллеге, проявившему чрезмерную прыть. "Я женщина серьезная, в возрасте. Не лапай меня! – срогим голосом потребовала Зейналова. – Ленского при монтаже отрежем, и все будут думать, что я сама так катаюсь".

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) Май 23 2017 в 2:55 PDT

В какой-то момент Дмитрий спрятался от оператора и выпустил руку Зейналовой. Ведущую качнуло, и она едва не упала. В следующую секунду Светлана истошно закричала: "Ленский!!! Ленский!!! Где ты?! Держи меня!!!"

И только когда телезвезда снова ощутила поддержку коллеги, она почувствовала себя уверенно и бодрым голосом поделилась своими впечатлениями от катания на гироскутере. "Идеальное передвижение по офису. Ты и едешь, и занимаешься спортом, и работаешь", – отметила Зейналова.