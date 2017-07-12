Светлана Зейналова о своей особенной дочери

Ведущая Светлана Зейналова является матерью девочки с аутизмом. Телезвезда призналась, что появление Саши перевернуло все с ног на голову.

Зейналова часто задается вопросом, смогла бы она по-настоящему оценить и понять то, что ощутила, если бы не ее особенный ребенок. "Такое впечатление, что есть две жизни: до и после. Я была другим человеком и многое не понимала. Дочь меня подвигла на серьезную переоценку всех жизненных ценностей. Есть вещи, о которых я жалею, к которым потеряла интерес", – поделилась Светлана.

"При этом, ко мне пришло понимание жизни, как динамического процесса. Как и в профессиональном плане – ты рассчитывал на одно, и вдруг жизнь сама тебя повела по иному пути. Как она повернется завтра, ты не знаешь", – продолжила ведущая.

Публикация от svetlanazey zeynalova (@svetlanazey) Июл 10 2017 в 10:11 PDT

Светлана является своего рода маяком для родителей детей с особенностями развития. "Я встречаю большое количество людей, у которых случились в жизни непростые события, связанные и с детьми. Иногда закапываюсь, отвечая на письма. Это забирает много сил и времени, выжимает душу до песка. Делясь с людьми, ты отдаешь часть себя. И в работе так должно быть", – цитирует Зейналову "Телепрограмма".

Светлана считает, что сейчас именно то время, когда любой человек, какой бы он ни был, является частью общества, гражданином, которые имеет равные со всеми права. Зейналовой уверена, что люди любят друг друга обижать и бывают очень жестокими. По ее мнению, обязанностью каждого гражданина является оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

Напомним, диагноз аутизм Александре поставили, когда ей было полтора года. Это повергло в шок Светлану Зейналову. Телеведущая признается, что не знала, как дальше с этим жить. От них отказывались в детском саду, няни не хотели работать с ее ребенком. Кроме того, болезнь дочери стала тяжелым испытанием для брака телеведущей. Супруг Алексей Глазатов ушел от Светланы. Об этом периоде она вспоминает с ужасом. Ей в одиночку пришлось решать многочисленные проблемы, искать врачей и средства на лечение.