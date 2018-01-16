Госпитализированному Горобченко поставили неутешительный диагноз

Сергей Горобченко обратился к фанатам после того, как стало известно о его госпитализации. Популярный актер рассказал о том, что с ним случилось.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Сергей Горобченко опубликовал фотографию с больничной койки. На снимке популярный актер с сильно помятым лицом показывает некую бумагу. Судя по подписи к кадру, там написан поставленный артисту диагноз.

"Панкреатит– дело тонкое...)🤩 Так определили. С каждым может...) Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела...!!!)😂🔥🚀Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить), но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается – нервы... Ну и плюс праздники))). Спасибо Друзьям, взяли под ручки и принесли!!! Лечение: холод, голод и покой!👍🎄😍Не болейте, пожалуйста (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – обратился к многочисленным поклонникам Горобченко.

Публикация от СЕРГЕЙ ГОРОБЧЕНКО (@sgorobchenko) Янв 15, 2018 at 11:40 PST

Фанаты немедленно отреагировали на публикацию и пожелали артисту скорейшего выздоровления. "Да, уж панкреатит очень болезненное дело и может повторяться!! Главное, в первые дни голодная диета, пить ферменты, что бы поджелудочная временно не работала. Ну, в больнице Вас поставят на ножки. Поправляйтесь и берегите себя", "Выздоравливайте Сергей! !!!♥♥♥♥", "Выздоравливайте!!! По себе знаю, поболеть иногда и не долго, бывает очень полезно для души. ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ МОЙ ЛЮБИМЫЙ АКТЕР", "Это очень серьезная тема, нельзя игнорировать ни в коем случае. Выздоравливайте!!!!" – пожелали пользователи Сети Горобченко.

Ранее в СМИ появилась информация о срочной госпитализации актера. Якобы Сергею стало плохо дома – он потерял сознание. Однако поблизости оказались родственники, которые доставили Горобченко в больницу.