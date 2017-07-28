Разбившийся в аварии Сергей Горобченко: Я живой труп

Актер Сергей Горобченко дал откровенное интервью. Артист и многодетный отец рассказал о своей личной жизни.

Перенесший несколько лет назад автокатастрофу Сергей Горобченко полностью восстановился. Сейчас актер активно снимается (даже принял участие в работе над короткометражным фильмом своего старшего 19-летнего сына Глеба от первого брака) и старается уделять каждую свободную минуту семье. В браке с Полиной Невзоровой Сергей воспитывает пятерых детей.

"Я сильно привязан к семье. Понимаю, что моя обязанность – нести ответственность за близких. Мы с женой вместе почти десять лет, время пролетело как один миг. Семья – это труд, а любовь – стремление быть единственными друг для друга. Надо понимать, что безоблачными отношения быть не могут. Главное – хранить верность любимому человеку", – заявил Горобченко, которому на днях исполнится 45 лет.

У Сергея и Полины трое сыновей и две дочери. Самому старшему – Александру – восемь, а маленькой Софии нет еще и трех. Актер признался, что когда на свет появились дочери, он "обалдел от счастья". Разумеется, Сергей балует детей, но старается не перегибать палку.

Публикация от СЕРГЕЙ ГОРОБЧЕНКО (@sgorobchenko) Июл 21 2017 в 3:13 PDT

"Нужно осознавать границу, где заканчивается любовь и начинается самолюбование, игра в чувства. Мы с Полиной стараемся подавать пример своим детям. Поскольку семью строим на честных отношениях, то и ребят просим быть верными, последовательными, добрыми и искренними. Мат и злоупотребление алкоголем в нашем доме не приветствуются. Семью мы строим на православных основах. Понимаю, что без веры я живой труп. Существовать без Бога – довольно утопичное занятие. Получается, все, что делаешь, бессмысленно. Умрешь – и конец. Глупо как-то", – цитирует Сергея Горобченко Starhit.

Публикация от СЕРГЕЙ ГОРОБЧЕНКО (@sgorobchenko) Июл 22 2017 в 10:31 PDT

По словам актера, благодаря жене он стал более уступчивым. Сергей объяснил: "Понял, что многие вещи можно решить без боя и конфликта. Лучше иногда не биться головой о стену, а спустить ситуацию на тормозах. Потом зайти в открытую дверь, когда все успокоится, и расставить все по своим местам. Это точно работает, но требуются терпение и понимание нужности данного подхода в решении конфликтного момента".