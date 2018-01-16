Актера Сергея Горобченко привезли в больницу

Сергею Горобченко стало плохо. Родственники привезли его в больницу.

Популярный актер Сергей Горобченко попал в больницу. Как передает Telegram-канал Mash, любимец женщин внезапно потерял сознание дома. Родственники сами доставили Горобченко в больницу в Москве. Что стало причиной плохого самочувствия актера, пока не известно.

Отметим, что несколько лет назад Сергей стал жертвой автокатастрофы. Несчастный случай с участием актера произошел на съемочной площадке во время исполнения трюка на мотоцикле, откуда Сергей был срочно доставлен в столичный Институт имени Склифосовского.

Жена актера Полина Невзорова подтвердила, что произошла авария, и у Сергея перелом ноги. К счастью, других повреждений не обнаружилось, поэтому Горобченко поместили не в реанимацию, а в обычную палату.

В 2017 году Горобченко отметил юбилей. Популярному актеру исполнилось 45 лет. К своему дню рождения Горобченко относится спокойно. Хотя, как признался актер, ему больше нравится организовывать праздники своим детям, нежели себе.

Кстати, Сергей – многодетный отец. Вторая жена артиста Полина Невзорова подарила ему пятерых детей: Александра, Петра, Ивана, Анну и Софию. Отношения Горобченко и Невзоровой настолько гармоничны, что несколько лет назад супруги решились на весьма серьезный шаг – они обвенчались.

"Я сильно привязан к семье. Понимаю, что моя обязанность – нести ответственность за близких. Мы с женой вместе почти десять лет, время пролетело как один миг. Семья – это труд, а любовь – стремление быть единственными друг для друга. Надо понимать, что безоблачными отношения быть не могут. Главное – хранить верность любимому человеку", – заявил Горобченко в недавнем интервью.

