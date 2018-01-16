Народ в ужасе от внезапной смерти знаменитой певицы

Поклонники не могут поверить во внезапную смерть солистки группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Певица ушла из жизни 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет.



Смерть Долорес О’Риордан стала сильным потрясением как для ее близких, так и для многочисленных поклонников по всему миру. При этом специалисты до сих пор не могут объяснить, что стало причиной трагедии.

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Так, в полиции назвали смерть вокалистки The Cranberries необъяснимой, передает "Газета.ru". Агент певицы отметил, что члены ее семьи опустошены произошедшем и попросили о соблюдении права на частную жизнь.

Шокирован был и мэр города Лимерик, в котором родилась и выросла Долорес О’Риордан. "Я сижу в своей машине и просто не могу поверить", – цитирует его местное издание The Irish Times. Он отметил, что певица сделала свой родной город знаменитым на весь мир.

"Я знал Долорес с первых дней. Я помню, как она сидела в студии звукозаписи и была одержима инструментами и музыкой. Я не могу в это поверить. Это абсолютно шокирует", – рассказал певец и поэт из Лимерика Брайан О'Коннор.

Сообщается, что последние годы певица могла страдать от сильных болей в спине. Так, ее последние концерты в Европе и даже выступление в Лимереке были отменены из-за запрета врачей.

We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

Noel, Mike and Fergal — The Cranberries (@The_Cranberries) 15 января 2018 г.

"Она хотела дать концерт в родном городе, но этого не произошло из-за проблем с ее спиной", – рассказал сын музыканта Мика Долана Нейл. "Последние два года жизни, я думаю, она жила с сильной болью", – добавил он.

Не верю, что О'Риордан больше нет. Это ужасно. The Cranberries - это одна из групп моего сердца. — tell the wolves i'm home (@chto_ostanetsya) 16 января 2018 г.

Внезапная смерть Долорес О’Риордан шокировала не только ее близких и тех, кто знал ее лично, но и армию многочисленных поклонников по всему свету. Люди гадают, что могло произойти с 46-летней певицей.

Ребят, солистка The Cranberries умерла. Я не могу понять, что вообще происходит. Это та самая девушка, которая рычала песню zombie, и она не была так стара, чтобы умирать. Такое ощущение, что смерть все ближе к тем, кого мы любим на расстоянии. Прощай Долорес О'Риордан. — TheFryPie | ♡ Лаймон (@TheFryPie) 16 января 2018 г.

Некоторые уверены, что речь идет о мистическом совпадении. Другие винят во всем давнюю болезнь солистки The Cranberries. Кто-то даже предполагает, что в крови у Долорес О’Риордан следует поискать запрещенные вещества. Как бы то ни было, люди находятся в ужасе от произошедшего.