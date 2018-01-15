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Умерла солистка группы The Cranberries

Долорес О’Риордан. Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic
В Лондоне на 47-м году жизни умерла солистка группы The Cranberries Долорес О’Риордан. Представитель коллектива заявил, что трагедия была внезапно.
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По предварительным данным, происшествие случилось во время репетиции. Обстоятельства и причины смерти не называются, передает TMZ.

Члены ее семье сделали официальное заявление. Они отметили, что убиты горем и попросили оставить в покое родных и близких певицы, сообщает The Irish Sun. Информация о дате прощания и месте похорон будет объявлена отдельно.

Друг О'Риордан прокомментировал случившееся. "Я был очень разочарован, когда услышал, что она покинула нас так рано. Семья поддерживала ее до конца", – заявил он.

The Cranberries – легендарная ирландская рок-группа. О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году.

Одна из самых известных композиций группы – "Zombie". Солистка заявляла, что в ней отражается ее желание пробудить в ирландском народе чувство сожаления о принесенных жертвах и вернуть страну к мирному состоянию.

Автор: Евгений Мышко15 января 2018, 20:25

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