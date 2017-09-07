Слава Зайцев потерял трусы на публике

Вячеслав Зайцев попал в неприятную ситуацию. В момент выступления на сцене у него лопнули трусы.

В 2018 году легендарному кутюрье Вячеславу Зайцеву исполнится 80 лет. В канун круглой даты модельер написал книгу "Мода. Мой дом", в которой рассказал о своей жизни. Так, Зайцев признался, что боготворил мать. "Она была моим светом и моей радостью", – сообщил Вячеслав. Семья еле сводила концы с концами. "Жили мы очень бедно, одевался я в детстве в то, что отдавали маме соседи, у которых она убирала. И эта нищета оставила свой отпечаток – недаром я всю жизнь очень бережлив", – отметил модельер.

В своей книге Зайцев откровенно рассказал о довольно неприятном эпизоде, который ему пришлось пережить в молодости. Вячеслав опозорился перед зрительным залом во время своего выступления на сцене. Это случилось тогда, когда он познакомился с будущей супругой Мариной.

"В институте я познакомился с Маришкой, моей будущей женой…Мама ее была балериной в Театре Станиславского, отец – военным инженером, летчиком. Словом, девушка из хорошей семьи. Но тогда это не имело для меня значения. Важно другое – наши занятия самодеятельностью!" – заявил Зайцев.

Публикация от Slava Zaitsev (@slavazaitsew) Янв 8 2016 в 10:03 PST

Собственно, во время одного из выступлений с юным артистом и произошел конфуз. "Я исполнял танец змеи. Придумал облегающий костюм – майка, трусы, пришитые к ним чулки. Кручусь, извиваюсь на сцене, и тут на мне эти трусы лопаются... В зале хохот, а я не могу понять, что произошло! С подмостков не уходил, а, как положено змее, уползал. Маришка и подозвала меня к себе, чтобы сказать, как ей понравилось: очень уж было и смешно, и здорово", – цитирует модельера Starhit.