Госпитализированному Зайцеву поставили неутешительный диагноз

Известный модельер Вячеслав Зайцев попал в больницу с сильным кашлем. В клинике дизайнеру поставили неутешительный диагноз.

Дизайнер Вячеслав Зайцев почувствовал недомогание, когда у него начались приступы кашля. В итоге, известного кутюрье доставили в медицинский институт, где после обследования врачи диагностировали у него пневмонию. Специалисты настояли на госпитализации 78-летнего модельера.

Журналисты немедленно связались с Вячеславом Зайцевым, чтобы выяснить подробности. Модельер не стал отпираться и признался, что у него действительно серьезные проблемы со здоровьем. "Да, я сейчас в больнице. У меня жуткий кашель, пневмония. Врачи настояли на лечении в стационаре. Здесь хорошие врачи, я надеюсь, что все будет хорошо", – цитирует престарелого дизайнера Life.ru.

Напомним, Вячеслав Зайцев отдал своему ремеслу полвека жизни. Как его только не называли – Красный Диор, Первый русский self-made man, Король Моды. Почетный гражданин Парижа, первый советский дизайнер, вошедший во французский синдикат высокой моды и открывший дом моды европейского типа – сегодня он обласкан титулами.

Ранее в интервью Зайцев поделился мечтами и планами. "Хочу одевать людей красиво, но не только в салоне, а по адекватным ценам. Мне уже осталось не так много идти по жизни, поэтому хочется быть максимально полезным в оставшееся время!" – признался именитый модельер.

Уже вышла его коллекция постельного белья, теперь же мэтр планирует заниматься созданием повседневной одежды, обуви и посуды. Он надеется, что внучка Маруся продолжит его дело.