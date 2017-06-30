Слава Зайцев упал со второго этажа

Вячеслав Зайцев дал откровенное интервью. Он рассказал о том, как, чудом выжив в страшной автомобильной катастрофе, упал со второго этажа.

О том, что у 79-летнего модельера Славы Зайцева есть проблемы со здоровьем, говорили давно. Сообщалось, в частности, что модельер передвигается с палкой, говорит с трудом. Ходили упорные слухи, что кутюрье страдает и от болезни Паркинсона.

Однако сам модельер старается держаться бодро. "На здоровье не жалуюсь – чего на него жаловаться. Ноги недавно починили, и сейчас уже нормально стою, коленки как новые. Сделал серьезные операции. В 33 года я попал в аварию: меня вырезали автогеном из машины и задели коленку. Там все было разбито, я долго мучился, а после еще и упал со второго этажа своей студии и добил коленку окончательно. Поэтому пришлось делать операции, вторая прошла в январе этого года", – цитирует Вячеслава Зайцева Woman`s Day.

Дизайнер с оптимизмом смотрит в будущее. В следующем году Зайцеву исполнится 80 лет. В честь круглой даты он намерен выпустить новую коллекцию одежды.

enter; width:100%;"> Публикация от Slava Zaitsev (@slavazaitsew) Июн 26 2017 в 9:44 PDT

Однако Вячеслав много времени уделяет не только работе, но и досугу. именитый кутюрье совершенно спокойно копается в земле на своей собственной усадьбе. "К огороду мама приучила. Выращиваю огурцы и помидоры. У меня есть две теплицы метров на пять: одна только для помидоров, одна только для огурцов. А лук и прочая зелень так, на улице растут. Помидоров с огурцами урожай богатый: засолы с прошлого года еще остались. Еще делаю сок из вишни и терновника. И цветочками увлекаюсь. У меня много гортензий, лилий, очень люблю семейство орхидей. Все сам и полю, и поливаю", – похвастался Вячеслав Зайцев.