Дочь Турчинского выросла настоящей красавицей

17-летняя дочь Владимира Турчинского Ксения предпочла учебе модельный бизнес. Теперь стройная красавица покоряет Китай.

По баллам за ЕГЭ Ксения Турчинская проходила в Высшую школу экономики на факультет медиакоммуникаций, однако предпочла учебе карьеру модели. "Пока у меня есть красота и молодость, глупо этим не воспользоваться. К тому же, результаты экзаменов действительны четыре года. Поэтому ближайшие пару лет я планирую работать моделью, а там уже посмотрим", – сообщила Турчинская.

По словам Ксении, ее именитый отец боялся, что она зазнается, поэтому часто говорил ей довольно жесткие слова. "Он постоянно говорил мне, что его заслуги не имеют ко мне никакого отношения, чтобы я не зазналась и не спрашивала у всех: "А ты знаешь, кто мой папа?" – рассказала Ксения.

Владимир Турчинский умер, когда ей было десять лет. "Я держалась молодцом. Заплакала впервые через очень долгое время. Могу сказать одно: в такой ситуации тебе не поможет ни один тренинг, ни даже религия. Лечит только время и работа", – констатировала Турчинская.

Публикация от @turchhhhh Авг 30 2017 в 8:21 PDT

Ксения отметила, что мать тоже тяжело переживала смерть Владимира. "Она рассказывала мне, что в моменты отчаяния, когда она сидела и думала, что же ей делать, в голове сразу всплывал папа, который говорил ей: "В смысле, что тебе делать? Хватит на месте сидеть! Иди, вон, снег во дворе расчисть!", и она шла и расчищала снег у нашего дома в Подмосковье, и ей становилось легче. Да, тогда на маме была не только я, но и наш огромный трехэтажный дом, в котором мы тогда жили. И ей понадобилось несколько лет на то, чтобы ее перестали ассоциировать с папой и ценить за то, что она сделала сама, уже после его смерти. И вытащила ее из этого состояния только работа", – цитирует Турчинскую PeopleTalk. Напомним, что вдова спортсмена Ирина – специалист по бодибилдингу и фитнесу, а еще вице-чемпионка Москвы по бодифитнесу и тренер из шоу "Взвешенные люди".

Публикация от Ирина Турчинская (@turchinskayairina) Дек 22 2016 в 2:35 PST

Дочь Турчинского давно хотела попробовать себя в качестве модели: она снималась для друзей, в том числе и в качестве бельевой модели. "А потом мне написала одна знакомая: "Привет. Все еще хочешь работать?", и я, конечно, ответила: "Да". Она сделала мне пару съемок, отправила их в модельные агентства и ей ответили из Китая: "Кто это тут такая хорошенькая? Давайте-ка ее быстренько к нам", – рассказала Ксения. Теперь новоиспеченная модель покоряет Поднебесную.