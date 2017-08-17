Вдова Владимира Турчинского поставила на себе крест

После смерти в 2009 году Владимира Турчинского его вдова так и не обрела женское счастье. Ирина утверждает, что вышла замуж за проект "Взвешенные люди" на СТС.

Коллеги Ирины уверяют, что желающих обратить на себя внимание телеведущей – хоть отбавляй. Как-то за ней настойчиво ухаживал один из продюсеров канала, довольно близкие отношения сложились и с бизнес-партнером Владимиром Петровым. Но дальше мимолетных романов дело не заходило.

"Я сама задавала себе вопрос: "Ир, а что ты замуж-то не выходишь?". Разные сама себе давала ответы, придумывала причины. Главная – я Володю еще слишком хорошо помню. В общем, я поняла, что мечту о браке уже реализовала – за 12 лет с Володей – и больше выходить замуж просто не хочу!", - призналась Ирина.

Публикация от Ирина Турчинская (@turchinskayairina) Июн 7 2017 в 8:40 PDT

Вдова Динамита призналась, что привыкла к положению, когда муж зарабатывает деньги, а жена ведет хозяйство. После смерти главы семьи ситуация изменилась, и у Турчинской было два варианта: "Первый – сказать, что я не умею жить без мужа, из-за чего горевать и страдать. Второй – научиться быть главой семьи, стать мамой и папой в одном лице".

Женщина выбрала второй путь. "Непростой, но верный. Прочла много книг по психологии и научилась понимать, что жизнь - самое большое счастье и надо относиться к ней не как к данности, а ценить каждый день и час", – поделилась откровениями телеведущая.

Своей главной задачей Ирина считает – сделать дочку хорошим человеком, указать ей верный вектор. Ксении сейчас 17 лет, она окончила школу и пытается найти себя в жизни. "Год назад мечтала стать студенткой ВГИКа, потом задумалась о более земной профессии. Рассматривались журфак и медицинский. Мне нравится, как она относится к жизни, и я не переживаю, что она сделает что-то не так", – цитируют Турчинскую EG.RU.