Алсу показала красивого брата

В семье знаменитой певицы Алсу праздник – ее брат Ренард Сафин отмечает День рождения. Звезда поздравила близкого родственника с 21-летием в своем микроблоге.

"Любимый братишка, с Днем рождения!! Сегодня ты уже настоящий, взрослый мужчина! Ты сам все знаешь. Люблю тебя очень!", – обратилась к имениннику Алсу в Instagram. При этом певица опубликовала снимок, на котором они вместе с братом позируют, обнявшись.

На семейном фото оба выглядят счастливыми. Невооруженным глазом видно, что их связывают очень теплые и добрые отношения.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Сен 21 2017 в 5:12 PDT

Подписчики певицы присоединились к поздравлениям. "Какой красивый у вас братишка, поздравляю, долгих лет жизни", "С Днем варенья", "Ренард! С Днем рождения! Примите от нас наилучшие пожелания!", – пишут пользователи соцсети. Одна из поклонниц артистки отметила, что по сравнению с братом Алсу выглядит довольно низкой. "Ой, оказывается какая ты маленькая)", – прокомментировала снимок девушка.

Публикация от АЛСУ❤️ALSOU Official Instagram (@alsou_a) Авг 4 2017 в 12:51 PDT

Напомним, два года назад наследник бизнес-империи Ралифа Сафина, младший брат певицы Алсу Ренард женился на дочери успешного предпринимателя 25-летней Залине Сулеймановой. Свадебное торжество прошло в окружении родных и близких в одном из московских ресторанов, а расписались молодые в Кутузовском загсе Москвы. После свадьбы Ренард и Залина получили в подарок от родителей и старшей сестры дом, а 1 января 2016 у них родилась дочь.