Бледанс хочет вернуть похудевшего на 50 кг бывшего мужа

Эвелина Бледанс уверена, что бывший муж Александр Семин ушел от нее, чтобы она нашла свое счастье. Тем не менее, актриса призналась, что хочет его вернуть.

Когда-то Эвелина Бледанс шутила, что в России только два "классных" мужа – у Аллы Пугачевой да у нее. "Теперь я осталась без мужа. Но я счастлива, что в моей жизни был такой человек, лучший отец для Семушки. Саша таким и остается, не скажу о нем ни одного плохого слова… На сегодняшний день статус "свободен" звучит для меня не очень ободряюще, хотя я понимаю, что мне есть для чего жить, чем заниматься, есть Семен, и это самое важное, ради чего я встретилась с Сашей. Наверное, наша пара и родилась для того, чтобы появился этот "солнечный ребенок", и впоследствии Семочка спас даже не сотни – тысячи жизней детей, от которых могли бы отказаться родители. А когда мы собирались втроем, то все были немножко с синдромом Дауна. Не в меру веселые, странные, фееричные", – рассказала Бледанс.

Актриса объяснила, что скрывала развод ради того, чтобы своим якобы идеальным браком вдохновлять другие семьи. При этом Эвелина отметила, что их с Александром отношения угасали постепенно. "Наша любовь, как часто и бывает, прожила три года. Я сейчас странную вещь скажу, но мне кажется, Саша меня бросил, чтобы я была счастлива. Когда брак разрушался, я всегда оправдывала своих мужчин. Говорила себе: значит, ты что-то сделала не так, была недостаточно хороша", – убеждена актриса.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Авг 10 2017 в 2:57 PDT

Чтобы удержать мужа, Эвелина даже сделала пластику груди. "Чтобы стать желаннее, привлекательнее. В глубине души я хочу вернуть Сашу, но рассудком пониманию, что в эту реку нельзя войти дважды", – цитирует Эвелину Бледанс Starhit.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 16 2017 в 8:14 PDT

Впрочем, кардинально изменился и Александр Семин. "Да, Саша похудел на 50 килограммов и сейчас в отличной форме. Но все благодаря характеру и сильной воле, моя роль здесь крошечная. И пусть все твердят: мол, он так изменился, потому что в его жизни появилась другая женщина, я в это не верю. Просто наша романтическая история закончилась", – резюмировала актриса.