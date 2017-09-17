Солнцев набросился на бывшего мужа Бледанс

Шоумен Рустам Солнцев в подробностях рассказал о конфликте между артисткой Эвелиной Бледанс и ее бывшем мужем Александром Семиным. Бывший участник "Дома-2" уверен, что они разбежались из-за другой женщины.

Солнцев заявил, что Бледанс целый год пыталась как-то спасти брак. Судя по всему, именно из-за этого звезда не объявляла о разводе в течение долгого времени.

"Она даже скорректировала свою и без того красивую грудь, чтобы нравиться мужу", – заявил шоумен. Похоже, даже пластика не помогла артистке спасти брак.

По словам Солнцева, причиной развода стала другая женщина. "Но ты, Эвелина, являясь красавицей и умницей, а также благородным человеком, искренне защищаешь его и говоришь, что все в порядке", – добавил он. Бывший участник "Дома-2" попросил артистку перестать выгораживать бывшего мужа.

"Может быть, Александр просто вульгарный предатель", – набросился он с обвинениями на Семина. Солнцев отметил, что Бледанс наверняка еще встретит мужчину, который оценит ее по достоинству, а не будет заглядываться на тех, кто помоложе и попроще, передает "Стархит".



Напомним, о разводе Бледанс стало известно в сентябре 2017 года. Звезда рассказала, что она еще год назад рассталась с мужем.