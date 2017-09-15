Разведенная Бледанс передала сына бывшему мужу

Эвелина Бледанс и Александр Семин решили доказать общественности, что после развода сумели сохранить человеческие отношения. Бывшие супруги снялись в комичном ролике, в котором актриса отдает сына экс-супругу.

Видеоролик был размещен на официальной страничке сына Эвелины Бледанс и Александра Семина Семена, страдающего синдромом Дауна. В коротком ролике Эвелина, ведущая за руку малыша, и Александр идут по пустынной темной улице и оглядываются по сторонам, как бы проверяя, не следят ли за ними. Убедившись, что никого постороннего поблизости нет, Бледанс передает сына Семину, и они расходятся. "Спецоперация", – коротко подписал видео Семин, который за сына и ведет страничку в социальной сети.

Подписчики немедленно отреагировали на публикацию. К счастью, у поклонников оказалось хорошее чувство юмора. "Прикольно Сёма участвует в этой теме, и передает секретную папку;)", "😂😂😂👍👍👍умнички, собаки лают, караван идет!", "Молодцы!! Юмор и самоуважение !!! Чтобы все захлебнулись ,всякие эксперты по семейным делам..", "Молодцы, все у вас хорошо, это самое главное для ребенка. Удачи. Семик растет в любви, для него это главное. Не важно где спит мама и папа, в мести или врось, главное, что они всегда рядом", – высказались поклонники.

Публикация от Александр Сёмин (@semensemin) Сен 14 2017 в 12:24 PDT

Однако не все оценили видео. "Не смешно... Эвелина счастья вам огромного вы заслуживаете этого !!!", "Не понятно к чему это видео.... начинаете сами делать цирк из своего развода....развелись и развелись, пришла поплакала Малахову, ищи другого, зачем на странице Семы где все следят за его успехами ставить это г..... Из всего хотите сделать пиар....мне лично это не интересно, отписалась", "Если честно, непонятно, для чего на странице солнечного Семочки выкладывать подобного вида "креатив". Понятно, оба люди творческие. И мы во многом еще и любим за вами наблюдать именно из-за такого посыла. Прекрасного юмора во всем. Но не в такой же ситуации...", "Шоу. Сплошное шоу. Противно", – рассердились фанаты.

Напомним, о разрыве Эвелины Бледанс и Александра Семина стало известно после съемок передачи Андрея Малахова, куда пришла актриса и откровенно рассказала о разводе. Якобы супруги расстались еще год назад. За это время Семин сильно похудел и, как говорят, уже нашел новую любовь.

