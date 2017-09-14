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На бывшего мужа Бледанс напали после развода

Александр Семин и Эвелина Бледанс. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Общественность не может успокоиться после известия о разводе Эвелины Бледанс и Александра Семина. В частности, в Сети на мужчину буквально напали с критикой и даже оскорблениями.
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Накануне, 13 сентября, вышла программа Андрея Малахова, в которой Эвелина Бледанс откровенно рассказала про расставание с третьим мужем, продюсером и режиссером Александром Семиным. Причем в эфире актриса не пыталась войти в образ жертвы и не бросалась в экс-супруга обвинениями.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Тем не менее, за нее это сделали многочисленные поклонники. На официальной страничке в социальной сети Instagram подписчики весьма негативно высказались в адрес Александра Семина. Фанаты почему-то уверены, что мужчина бросил Эвелину ради того, чтобы найти избранницу помоложе, которая сможет родить ему здорового ребенка. При этом, по мнению некоторых поклонников, Семин тяготится своим сыном Семеном, которого ему подарила артистка.

"Эвелина! При всём уважении к Вам, но после просмотра передачи очень высказаться. Ваш бывший муж, извините, просто неудачник. Он ушёл потому, что хочет ещё успеть "родить" здоровых детей! А с Вами этого не получилось! Простите за правду! Я лично, со вчерашнего дня, в подавленном настроении от всей этой истории. При всех его положительных чертах он трус и негодяй, а Сёмик лапочка, прелесть и пусть у него все будет хорошо!", "Не нужны мужьям больные дети!", "не понимаю, какой же он идеальный, если он вас предал, вас и ребенка ? теперь по гроб будете в ноги ему кланяться, что бы он вас содержал?плюнуть на него и растереть!! не ужели нет гордости?", "что бы кто не говорил то , что ребёнок с такой болезнью рано или поздно влияет. Мама она всегда мама. А вот мужики устроены по другому. Рано иди поздно их все равно заедает это и им хочется лёгкости и прежнего внимания. А все дети с особенностями требуют повышенного внимания. Вот и не выдерживают мужики зачастую", – высказали свое мнение фанаты.

Не осталась в стороне и блогер Лена Миро. Она встала на сторону Эвелины Бледанс. "На мой взгляд, в ситуации, когда двое сотворили ребенка – еще и не совсем обычного – должно быть что-то выше любви члена к пи***ке, и это что-то – интересы сына, которого ты не просто создал, но и утвердил его приход в этот мир", – заявила Миро на своей страничке в социальной сети "Живой журнал".

Сама же Эвелина Бледанс призвала общественность к спокойствию. "Программа Андрея Малахова ( которую мы сейчас смотрим с друзьями) слава Богу развеяла неприятные домыслы журналистов про моего как я не перестану утверждать идеального ( но уже, к сожалению, бывшего) мужа. Он достойный человек, который позаботился, чтобы мы с Семочкой ни в чем ни нуждались и никогда даже не думал ничего делить!" – написала Бледанс в Instagram.

Автор: Наталья Аряева14 сентября 2017, 21:38
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