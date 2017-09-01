На мощной Наталье Штурм предложили пахать в деревне
В ролике звезда 90-х с завидным упорством, отдуваясь, "прокачивает" ноги, а затем без устали подтягивается на турнике.
"Хорошая тренировка! Ноги после такого упражнения не отваливаются?", – оценил успехи знаменитости один из пользователей Instagram. А другой и вовсе предложил использовать ее возможности с пользой для хозяйства. "Ого, вот мужику бы в деревню такую женщину) Пахать можно без проблем, мощь!!! Настоящий ШТУРМ!!", – посоветовал подписчик.
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