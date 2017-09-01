На мощной Наталье Штурм предложили пахать в деревне

Певица Наталья Штурм обнародовала мотивирующее видео. На нем 51-летняя артистка с полной отдачей потеет в спортзале, один за одним покоряя снаряды.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Сен 1 2017 в 8:37 PDT

В ролике звезда 90-х с завидным упорством, отдуваясь, "прокачивает" ноги, а затем без устали подтягивается на турнике.

"Хорошая тренировка! Ноги после такого упражнения не отваливаются?", – оценил успехи знаменитости один из пользователей Instagram. А другой и вовсе предложил использовать ее возможности с пользой для хозяйства. "Ого, вот мужику бы в деревню такую женщину) Пахать можно без проблем, мощь!!! Настоящий ШТУРМ!!", – посоветовал подписчик.