Вид пузатой Хилькевич режет глаз

Актриса Анна Хилькевич поделилась с поклонниками видео с семейного отдыха. Звезда сериала "Универ" показалась фолловерам располневшей.

На ролике Аня в бирюзовом купальнике играет со своими малышами в баскетбол. Весьма милое видео комментаторы раскритиковали в пух и прах, заметив выпирающий живот и неуклюжую игру артистки.

"Че такая пузатая?", "Пробежка, прыжок с мячом, че муж тупит, не объясняет правила, даже если это и стритбол, даже если это прикол для инсты, уважать надо спорт. Аня ведь такой спортсмен, что глаз режет", – обрушились на знаменитость пользователи.

Хилькевич как могла, оправдалась перед подписчиками. "Я просто не знала, что надо попасть и нет, ребят, я не беременна, просто слишком вкусно и часто там кормили", – написала в Instagram Анна.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Сен 1 2017 в 6:37 PDT

Но придирчивые зрители заметили и еще один "очерняющий" актрису как родительницу нюанс видео. "Дочь упала, мать не дочь подняла, а мяч", – пристыдила одна из них Хилькевич.

Как писали Dni.Ru, ранее артистка рассказала, что в последнее время на ее семью обрушились самые разные несчастья. Мало того, что летний отдых превратился в кошмар из-за проблем со здоровьем дочки, так еще и мошенники сделали Аню мишенью для коллекторов. По словам звезды, ей даже пришлось обратиться за помощью к экстрасенсу.