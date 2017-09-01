Воробей пристыдили за глумлением над покойниками

Артистка комического жанра Елена Воробей выложила в Instagram фото, на котором она предстала в образе Владимира Ленина. Однако нашлись те, кто посчитал это настоящим глумлением.

На снимке лысая Елена с усами, бородкой, хитрым прищуром и маникюром сидит в окружении коллег по творческому цеху Владимира Винокура и Клары Новиковой. "А вот такой персонаж зашел на съемку впервые... Ну, как ВАМ, дорогие? Два часа гримировали!!! Дерзкий ОБРАЗ", – спросила Воробей своих фолловеров. Реакция не заставила себя долго ждать.

"Что, больше не над кем поглумиться, или кишка тонка??? Что ж над покойниками, Вы лучше над ныне живущими, круче будет!!!! Позорники...", – отчитала Елену одна из подписчиц.

Артистка не оставила без ответа выпад в свою сторону, парировав в свойственной ей юмористической манере. "Просто по теме подходил. Что ж Вы сразу нам в кишки лезете? Может, Вы гастроэнтеролог?", – написала Воробей.

"Лена, это просто жесть! Ленин будет, был и есть!", – прокомментировал снимок другой подписчик. Поклонники все же заступились за звезду. "Странно, Вы по фотографии судите о содержании, хорошего Вам осеннего дня", – ответил на критику артистки один из них.

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) Сен 1 2017 в 1:56 PDT

Многим дерзкий образ пришелся по душе. "Просто прелесть", "Талантище!", "Зачетно", "Леночка, Вы БОЛЬШАЯ умничка! Любой образ, в Вашем исполнении, неповторимо прекрасен) Никакой грим (даже двухчасовой) не скроет Вашей красоты)", – похвалили любимую артистку фанаты.