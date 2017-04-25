Поклонники умоляют Елену Воробей остановиться

Артистка меньше всего ожидала такого. И от неожиданности даже растерялась.

Огромную – 12 килограммов! – плитку шоколада подарили поклонники Елене Воробей. "Плитка-киллер!" – так назвала этот кусок сладости актриса и клоунесса. "Такой подарок мне сделали впервые... Сколько калорий я "заскандалю", если съем эту "прелесть", – обратилась она к фанатам.

На своей странице в Instagram Елена опубликовала смешной видеоролик с этой плиткой. Она долго не знала, что делать с такой большой шоколадкой. Лизнула ее, а потом взяла да и откусила.

"Елена, поделитесь с детьми из детского дома. Они будут невероятно счастливы, и вам зачтется", "Леночка, остановитесь! Это же куча-кучная калорий. Только смотреть и любоваться!", "Накрыть сладкий стол", "Поделись с друзьями Лена!" – наперебой советуют подписчики.

Елена не рассказала, каким на вкус был ее "киллер" – горьким или сладким. Молочным шоколадом врачи советуют не злоупотреблять. А вот горький, напротив, рекомендуют. Мол, потребление темных сортов шоколада с высоким содержанием какао может оказать хорошую услугу сердцу и зубам. Он способствует прекращению стойкого кашля, помогает бороться с морщинами и хронической усталостью. А какао-бобы – один из лучших источников антиоксидантов, их там больше, чем в чернике.

Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) Апр 25 2017 в 1:33 PDT

Идеальный вариант – шоколад, содержание какао-бобов в котором составляет 72%. Правда, в день можно есть не более 25 граммов такого лакомства. Так что при грамотном приеме 12-килограммовой плитки Воробей хватит на полтора года!