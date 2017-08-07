Бывший участник "Дома-2" женится на спор

Завидный холостяк и бывший участник главной телестройки страны решил связать себя узами брака во второй раз с подругой. Примечательно, что молодые люди не состоят в романтических отношениях, а лишь планируют начать их после свадьбы.

Роспись, со слов самого Глеба, состоится 8 августа этого года. Жемчугов собирается отправиться в ЗАГС с яркой брюнеткой по имени Елена, с которой рэпер тесно общается около полугода, но всегда испытывал к девушке симпатию. Самое интересное, что Глеб и Елена не являются парой, а женятся они на спор.

Молодые люди решили начать отношения сразу со штампа в паспорте и даже заключили пари: в случае отказа Елена переписывает на несостоявшегося жениха свой фитнес-клуб. Свое наказание Глеб узнает позднее.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Авг 6 2017 в 10:02 PDT

"Ее зовут Лена. Мы просто сидели, общались и вдруг подумали: "Давай начнем все не по шаблону?" И решили сразу узаконить отношения. Мы тесно общаемся около полугода, и между нами всегда была симпатия. Ну, бывает такое, что встречаешь своего человека! Во вторник мы распишемся в ЗАГСе через знакомых, чтобы не ждать месяц. Позже сыграем свадьбу. Не могу упустить возможность увидеть Лену в белом платье", – рассказал молодой человек порталу "Дом-2".

На сообщение Глеба уже отреагировала его бывшая супруга и мать ребенка, Ольга Ветер, которая не верит в историю со свадьбой. "Думаю, он просто пошутил об этом. Глеб мне сам говорил, что не готов пока к новым отношениям. Но если свадьба все же состоится, я буду только рада", – цитирует бывшую жену Жемчугова сайт "Дом-2".

Публикация от Ольга Ветер (@olechkaveter) Июл 31 2017 в 3:24 PDT

Кстати, Ветер после развода с Глебом быстро устроила свою личную жизнь. В течение нескольких месяцев Ольга живет с новым избранником, который уже представил ее своим родителям, проживающим в Краснодаре.

Напомним, о расставании звезд телепроекта "Дом-2" стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Ветер сообщила поклонникам о том, что твердо намерена разойтись с мужем и начала собирать необходимые для этого документы. Слухи о проблемах в семье Ольги и Глеба ходили и раньше, но молодые люди пытались сохранить семью.