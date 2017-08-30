Евгения Симонова с семьей уехала из Москвы в глушь

Актриса выбрала далекое Устье. И отлично отдохнула там от суеты.

В театре им. Маяковского открылся юбилейный 95-й творческий сезон. Худрук коллектива Миндаугас Карбаускис рассказал о планах – гастролях, выпуске пяти премьер. В спектаклях непременно будет задействована и Евгения – одна из ведущих актрис театра. После сбора труппы с ней встретился корреспондент Dni.Ru и поинтересовался, как она провела лето.

"В начале лета мы отправились в райское место – испанский городок Гуардамар-дель-Сегура в провинции Аликанте, – рассказала народная артистка. – Город находится при впадении реки Сегура в Средиземное море, там очень красиво. А потом мы всей семьей – мужем Андреем Эшпаем (режиссер сериалов "Дети Арбата", "Куприн", "Иван Грозный" – Прим. ред.), дочерьми Марией и Зоей сбежали из Москвы в глушь – отдыхали на даче в деревне Устье, что в Рузском районе Подмосковья. Тишина, покой, свежий воздух, природа – все это помогло мне восстановиться и даже соскучиться по работе".

Стоит заметить, что на сбор труппы звезда пришла с дочерью Зоей Кайдановской. В 1999 году Зоя окончила факультет музыкального театра РАТИ и стала актрисой театра им. Маяковского, где с 1976 года служит ее знаменитая мама. И она, и Евгения заняты в самых кассовых спектаклях – "Август: Графство Осейдж", "На чемоданах".

Миндаугас Карбаускис признался, что с момента прошлого юбилея театр заработал на билетах миллиард рублей. Есть в этом заслуга и двух прекрасных русских актрис – Евгении Симоновой и Зои Кайдановской.