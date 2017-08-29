Родившая Олеся Судзиловская обескуражила признанием

Актриса сделала важное заявление в родном театре. На сборе труппы побывал и корреспондент Dni.Ru.

В театре им. Маяковского открылся 95-й творческий сезон. Худрук коллектива Миндаугас Карбаускис рассказал о планах – гастролях, выпуске пяти премьер. А потом отметил и поблагодарил тех, кто проработал в "Маяковке" по 20 и более лет.

Среди награжденных оказалась и актриса Олеся Судзиловская. В труппе она с 1997 года – была принята сразу по окончании Школы-студии МХАТ. "Я вам признаюсь, что пока еще нахожусь в декретном отпуске, но уже очень хочу! – призналась звезда. – Играть в смысле хочу! Берите меня уже скорее, берите!"

Коллеги актрисы ее заявлением были несколько обескуражены. Ведь в театре ее так рано не ждали. 19 января 2016 года у Олеси родился второй сын – Майк. Казалось бы, она пока должна наслаждаться радостями материнства. Но она в отличной форме – после родов быстро восстановилась. И немного завидует коллегам, которые в новом сезоне будут играть, а она в распределении ролей не участвовала.

Напомним, первый ребенок Олеси уже школьник – Артему восемь лет. "На лето в школе задали неподъемное количество домашней работы, повторений, чтения, стихов. Короче, рисуем график – дни недели и предметы, ну, или там задания, которые вашему чаду необходимо выполнить. Выполнение Артемкой упражнения безукоризненно, на пять, – приз, жвачка или другая мелочь", – рассказала актриса о методах воспитания.