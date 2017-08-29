Ольга Прокофьева с семьей уехала из России

Актриса остановила выбор на Испании. Там она осуществила давнюю мечту.

В театре им. Маяковского открылся юбилейный 95-й творческий сезон. Худрук коллектива Миндаугас Карбаускис рассказал о планах – гастролях, выпуске пяти премьер. В спектаклях непременно будет задействована и Ольга Прокофьева – одна из ведущих актрис театра. После сбора труппы с ней встретился корреспондент Dni.Ru и поинтересовался, как она провела лето.

"Одна из моих любимых ролей – Мария Александровна Москалева в спектакле "Дядюшкин сон", – рассказала Прокофьева. – Так вот, Москалева грезила Альгамброй – мавританским дворцом XIII века на юго-востоке Испании, возле Гранады. Она там никогда не бывала, но поддалась всеобщей моде на все испанское. И вот я исполнила ее мечту – всей семьей мы почти на две недели удрали в Испанию. Там я еще больше срослась с героиней".

"Потом я осуществила планы помочь маме на даче, – продолжила Прокофьева. – Мне очень хотелось улучшить ее мир, облагородить окружающее пространство, и мне это удалось. Потом укатила в Грецию к подруге, где мы признались другу другу в любви, обменялись впечатлениями о том, что случилось с нами за время разлуки, зарядились положительными эмоциями и получили красивый цвет кожи".

Рассказала актриса и про свои театральные приметы: "Раньше я очень обижалась на зрителей, у которых во время спектакля звонят мобильные телефоны. На них можно было бы разозлиться, мне же это придает адреналина, куража. И я точно знаю, что если это происходит на моей сцене, то я отыграю ее блестяще!"