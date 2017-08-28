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Кобзон об онкобольном Задорнове: Он умирает

Михаил Задорнов. Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Певец рассказал о состоянии сатирика. Он возмущен, что отдельные украинцы позволяют себе цинично это комментировать.
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Экстремисты с сайта "Миротворец" связали онкозаболевание певца Иосифа Кобзона с его патриотической позицией. "Все еще не верите, что поддержка российской агрессии и попадание в чистилище – первый шаг к тяжелой и мучительной смерти? Вам мало примеров? Спросите у Задорнова и Кобзона", – написали оголтелые украинцы.

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Заодно они поглумились над памятью умершей накануне актрисы Веры Глаголевой, заявив: "Она нарушила государственную границу Украины и попала в чистилище "Миротворца". Через некоторое время у нее диагностировали то, что привело к смерти".

Кобзона этот очередной выпад не очень умных людей возмутил до глубины души. "Скоты! – так в интервью Dni.Ru он обозвал дураков, которые пишут гнусности. – Как можно было цинично написать что смерть – это наказание за посещение Крыма, о женщине, родившей троих прекрасных девочек, которая скончалась от болезни?! Православный человек об ушедшем из жизни говорит или хорошо, или никак".

"А что касается Задорнова... Да, он умирает, – вздохнул певец. – Умирает талантливейший артист... Украинцы пишут, что эта кара ждет и меня. Да это вас всех, негодяев, ждет, и ждет обязательно! Вы же пресмыкающиеся перед властью, вы – американские марионетки. Вам там платят деньги и вы их отрабатываете, ненавидите близких. "Не ведают, что творят", – как в своей "Молитве" пел Окуджава".

Напомним, что Михаилу Задорнову медики диагностировали рак мозга. Заболевание, выявленное у сатирика, оказалось неизлечимым. Как говорят, врачи отказались от лечения, потому что признали свое бессилие. Впрочем, подобные утверждения не нашли поддержки со стороны родственников артиста.

Автор: Иван Губкин28 августа 2017, 21:14
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