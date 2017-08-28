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Политика

На Украине случилась истерика после слов Кобзона о Януковиче

Виктор Янукович. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Новость о месте жительства беглого президента стала сенсацией. Такого поворота никто не ожидал.
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Признание, сделанное депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном о местонахождении Виктора Януковича, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Певец, напомним, в интервью Dni.Ru, ничтоже сумняшеся, сообщил, что беглый президент Украины, которого все ищут, живет вовсе не в Ростове или Сочи, как многие думают.

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Иосиф Давыдович Кобзон

Иосиф Давыдович Кобзон Артист

"В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Его туда поселили после переворота на Майдане. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут – ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример – муж Максаковой, убитый в Киеве", – рассказал певец.

Ой, что началось после этого сообщения! В украинских СМИ случилась настоящая истерика, новость стояла в топах и главных загловках, с нее открывались выпуски новостей, словно ничего важнее в мире не происходит. Опираясь на выданные Кобзоном подробности, репортеры Незалежной выяснили, что живет Янукович в Баковке по адресу улица Лесная, 25б. Рядом – база футбольного клуба "Локомотив", госрезиденция для приемов, дачи Бориса Грызлова и патриарха Кирилла.

Подмосковное жилье беглого главы государства пресса оценила в 260 миллионов долларов, заметив, что дом, конечно, скромнее, чем был у Януковича в Киева. Особняк Виктора Федоровича в России ютится на площади в 0,16 гектаров, тогда как площадь украинского "Межигорья" составляет 136 гектаров. К слову, территория, которую занимает соседняя дача Кобзона, почти в пять раз больше.

Корреспонденты изучили даже снимки из космоса и выяснили, что место, где, якобы, обитает Виктор Андреевич, намеренно не размещается на картах. Возможно, потому что, по словам Кобзона, "место контролируется нашими органами". 

Адвокат Януковича Виталий Сердюк после всех эти новостей поспешил заверить, что экс-президент проживает в Ростове-на-Дону по адресу улица Еременко, 28. При этом военный прокурор Руслан Кравченко заявил, что по этому адресу никто не обитает. 

Простые люди тоже живо отреагировали на новость. "Журналисту, что сдал место жительства Януковича, нужно дать звание "Героя Украины" и шмат сала. Заслужил"

Автор: Иван Губкин28 августа 2017, 13:14
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