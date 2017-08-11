65-летняя Ирина Аллегрова ушла со сцены

Певица разогнала коллектив и отказалась от гастролей. Правда, не первый и, дай бог, не последний раз.

Ирина Аллегрова начала выступать в 1970 году, когда пришла в Ереванский оркестр под управлением Константина Орбеляна. С тех пор она сотрудничала со многими коллективами, пела в варьете ресторанов и гостиниц, выходила на сцену в качестве бэк-вокалистки. А в 1990-м, покинув группу "Электроклуб", начала сольную карьеру.

Теперь, судя по всему, Аллегрова устала. Гастролировать в новом сезоне артистка не собирается – она уже сообщила об этом своим музыкантам и отправила в отпуск на неопределенное время. "Ира объявила: "Если вы мне понадобитесь, я дам знать!" – цитирует одного из них Sobesednik.

Примерно то же самое она несколько лет назад сказала своим балетным, от услуг которых тоже отказалась. Музыканты стали искать работу, хотя это и непросто. Некоторые сотрудничали с Аллегровой по 30 лет, но что поделаешь – на все воля "императрицы".

Напомним, что в 2011 году певица уже уходила со сцены. "Дело в том, что я хочу со всеми вами попрощаться. Я завершаю концертную деятельность и хочу объявить о прощальном туре. Страшно даже самой, но я говорю совершенно откровенно", – заявила тогда Аллегрова. Впрочем, проехав с "прощальным туром" по миру и собрав немалые деньги, звезда решила вернуться: мол, народ просит.