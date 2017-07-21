После смерти мужа звезда "Ворониных" поставила на себе крест
Анна Фроловцева воплотила на экране образ энергичной свекрови Галины Ивановны. Правда, в жизни актриса предпочитает не пересекаться со своей героиней. "Роль Галины Ивановны повлияла на мой гардероб! После восьми лет съемок "Ворониных" у меня просто начался токсикоз на одежду в цветах. Вот надену я что-то в цветочек – и снова "здравствуй, Галина Ивановна!" А в жизни ведь я хочу быть собой! Поэтому стараюсь выбирать что-то спокойное и сдержанное", – призналась актриса.
Это на экране Фроловцева выглядит веселой и остроумной. В жизни актриса пережила трагедию – некоторое время назад умер ее супруг, стоматолог Юрий Кузьменко, с которым она прожила 33 года. Сейчас артистка одинока, но налаживать свою личную жизнь не собирается. "У меня был такой замечательный муж, что заменить его просто невозможно! Я была "ЗА МУЖЕМ", я стояла за его спиной! Он меня закрывал морально, материально, физически. Таких сейчас нет! Вся моя жизнь сейчас посвящена внучкам и работе", – рассказала Фроловцева.
По признанию актрисы, когда она потеряла мужа, ей казалось, что жизнь кончена. Она месяц не выходила из дома. Но постепенно под влиянием близких она вышла из квартиры, вернулась в профессию. Для себя Фроловцева придумала такую метафору своей нынешней жизни.
"Вот течет река между двух берегов. И ты живешь, допустим, на правом. У тебя все хорошо: отличный дом, семья, все-все-все – и ты никогда не смотришь на левый берег. И вдруг у тебя случается несчастье и ты понимаешь, что если через мост не переползешь на левый берег, то тебе кранты. И ты берешь себя в руки, через боль, коленки раздираешь, но ты ползешь через мост. И вот ты переползла, да, ты смотришь все время на правый берег, но ты уже на левом, потому что ты нашла в себе силы этот мост перейти. Левый берег – это дальнейшая жизнь! Главное – у меня есть за что ухватиться. А потом, если я еще тут, значит, я еще нужна и должна что-то делать!" – цитирует Анну Фроловцеву "Собеседник".
Мужчина остался без работы и автомобиля
Здоровье артиста находится под угрозой
Уильям и его супруга отправились в больницу в Германии
Певец удивил ответом на предложение спеть бесплатно