После смерти мужа звезда "Ворониных" поставила на себе крест

Звезда сериала "Воронины" Анна Фроловцева дала откровенное интервью. Она призналась, что после смерти мужа не намерена устраивать свою личную жизнь.

Анна Фроловцева воплотила на экране образ энергичной свекрови Галины Ивановны. Правда, в жизни актриса предпочитает не пересекаться со своей героиней. "Роль Галины Ивановны повлияла на мой гардероб! После восьми лет съемок "Ворониных" у меня просто начался токсикоз на одежду в цветах. Вот надену я что-то в цветочек – и снова "здравствуй, Галина Ивановна!" А в жизни ведь я хочу быть собой! Поэтому стараюсь выбирать что-то спокойное и сдержанное", – призналась актриса.

Это на экране Фроловцева выглядит веселой и остроумной. В жизни актриса пережила трагедию – некоторое время назад умер ее супруг, стоматолог Юрий Кузьменко, с которым она прожила 33 года. Сейчас артистка одинока, но налаживать свою личную жизнь не собирается. "У меня был такой замечательный муж, что заменить его просто невозможно! Я была "ЗА МУЖЕМ", я стояла за его спиной! Он меня закрывал морально, материально, физически. Таких сейчас нет! Вся моя жизнь сейчас посвящена внучкам и работе", – рассказала Фроловцева.

По признанию актрисы, когда она потеряла мужа, ей казалось, что жизнь кончена. Она месяц не выходила из дома. Но постепенно под влиянием близких она вышла из квартиры, вернулась в профессию. Для себя Фроловцева придумала такую метафору своей нынешней жизни.

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) Июн 17 2017 в 4:37 PDT

"Вот течет река между двух берегов. И ты живешь, допустим, на правом. У тебя все хорошо: отличный дом, семья, все-все-все – и ты никогда не смотришь на левый берег. И вдруг у тебя случается несчастье и ты понимаешь, что если через мост не переползешь на левый берег, то тебе кранты. И ты берешь себя в руки, через боль, коленки раздираешь, но ты ползешь через мост. И вот ты переползла, да, ты смотришь все время на правый берег, но ты уже на левом, потому что ты нашла в себе силы этот мост перейти. Левый берег – это дальнейшая жизнь! Главное – у меня есть за что ухватиться. А потом, если я еще тут, значит, я еще нужна и должна что-то делать!" – цитирует Анну Фроловцеву "Собеседник".