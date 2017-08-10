"Танцующий миллионер" поплатился имуществом за долги

Итальянский суд арестовал часть имущества Джанлуки Вакки. "Танцующий миллионер" взял кредит на сумму 10,5 миллионов евро, но выплачивать не стал.

Как сообщает газета Corriere della Sera, под арестом оказались роскошные виллы, яхты и акции различных компаний, которые принадлежали танцующему миллионеру. Причина, по которой итальянец отказался погашать кредит, неизвестна.

Многие поклонники миллионера переживают за своего кумира и всячески стараются поддержать его. Но нашлись и те, кто злорадствует из-за проблем Вакки. В частности, ему уже начали предлагать низкооплачиваемую работу, чтобы он смог рассчитаться с долгами.

Официально считается, что Джанлука – бизнесмен, так как его семья владеет семейным бизнесом по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и кофе, но сам "танцующий миллионер" никаких реальных функций в компании не выполняет, а занимается лишь собственной раскруткой в социальных сетях и привлечением новых подписчиков.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Авг 7 2017 в 6:35 PDT

Знойный итальянец известен своими танцами, которые он исполнял в компании подруги Джорджии Габриэле. Но недавно поклонники пары заметили, что совместные фото возлюбленных пропали с их страниц в социальных сетях. Позднее стало очевидно, что союз распался.

А недавно миллионера заметили в компании 23-летней вице-мисс Вселенная 2015 Ариадны Гутьеррес. Как пишут итальянские таблоиды, пара весело проводила время в Майами. Напомним,49-летний Джанлука Вакки и 31-летняя Джорджия Габриэле были вместе четыре года. "Много лет я был эгоистом, но с появлением в моей жизни Джорджии я стал ставить ее интересы выше своих", – говорил Джанлука в одном из интервью.