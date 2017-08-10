"Танцующий миллионер" поплатился имуществом за долги
Как сообщает газета Corriere della Sera, под арестом оказались роскошные виллы, яхты и акции различных компаний, которые принадлежали танцующему миллионеру. Причина, по которой итальянец отказался погашать кредит, неизвестна.
Многие поклонники миллионера переживают за своего кумира и всячески стараются поддержать его. Но нашлись и те, кто злорадствует из-за проблем Вакки. В частности, ему уже начали предлагать низкооплачиваемую работу, чтобы он смог рассчитаться с долгами.
Официально считается, что Джанлука – бизнесмен, так как его семья владеет семейным бизнесом по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и кофе, но сам "танцующий миллионер" никаких реальных функций в компании не выполняет, а занимается лишь собственной раскруткой в социальных сетях и привлечением новых подписчиков.
Знойный итальянец известен своими танцами, которые он исполнял в компании подруги Джорджии Габриэле. Но недавно поклонники пары заметили, что совместные фото возлюбленных пропали с их страниц в социальных сетях. Позднее стало очевидно, что союз распался.
А недавно миллионера заметили в компании 23-летней вице-мисс Вселенная 2015 Ариадны Гутьеррес. Как пишут итальянские таблоиды, пара весело проводила время в Майами. Напомним,49-летний Джанлука Вакки и 31-летняя Джорджия Габриэле были вместе четыре года. "Много лет я был эгоистом, но с появлением в моей жизни Джорджии я стал ставить ее интересы выше своих", – говорил Джанлука в одном из интервью.
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