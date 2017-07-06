Самая красивая пара "Дома-2" снова вместе

Антон Шоки и Виктория Комиссарова, которых называют самой красивой парой "Дома-2", воссоединились после разрыва. Многочисленные поклонники бывших участников телестройки буквально рыдают от счастья.

Молодые люди пробыли на "Доме-2" недолго, но успели полюбиться и запомниться зрителям. Вику часто сравнивают с куклой Барби, а миловидный Антон имеет толпу поклонниц. В те дни, когда Шоки красиво ухаживал за Комиссаровой в стенах проекта, они были самой обсуждаемой парой.

Умиленные телезрители отмечали, что за все годы существования шоу-ветерана эти голубки самые привлекательные. Мол, наблюдать за их амурными делами, как никогда, приятно и интересно.

Однако самим Вике и Антону в какой-то момент стало тесно в общем доме с другими участниками, строящими свою любовь. Шоки и Комиссаровой отчаянно захотелось на свободу, поэтому они покинули периметр, о чем с большим сожалением объявила на лобном месте опечаленная Ксения Бородина.

"Ребята приняли решение, что они уходят с проекта, и это означает, что больше уже они к нам не вернутся. Поэтому теперь мы принимаем новые правила: если кто-то решил уйти, мы ни за кем больше не бегаем, – раздраженно сообщила ведущая. – Никого не пытаемся вернуть. Собрал чемодан, зашел за ворота, до свидания! Все, больше этих звонков ночных, просьб вернуться не будет. Свято место пусто не бывает! Давайте ценить то место, в котором вы живете".

enter; width:100%;"> Публикация от Виктория Комиссарова (@byviktoriaaa) Мар 21 2017 в 12:17 PDT

Оказавшись на воле, Комиссарова и Шоки внезапно расстались. Видимо, за пределами "Дома-2" связь участников проекта ослабевает. Более того, Антон повел себя не по-джентльменски. Он начал поливать грязью свою бывшую, которую до этого носил на руках. Вот она – изменчивая натура мужчин.

Поклонники уже оплакали столь красивый союз и даже смирились, но внезапно Шоки взял назад все обидные слова в адрес подружки и объявил, что они с Комиссаровой снова вместе. Примечательно, что Антон поделился снимком с Викой, сделанным в декорациях "Дома-2", тем самым обнадежив фанатов, что они не только воссоединились, но и вскоре вернутся на проект. Вопреки словам Бородиной о новых правилах и невозможности возврата.

Вскоре Виктория подтвердила, что они с любимым снова вместе. Блондинка сообщила, что они с Антоном помирились пару недель назад. Шоки сделал первый шаг, написал смс. "В этот же день встретились, поговорили. Разговор был сложным, но я сдалась. Неделю прожили вместе, пока было где. На данный момент он в поисках квартиры, а мне пришлось уехать домой в Краснодар. Не знаю, что будет дальше", – призналась Комиссарова.

Поклонники пары одобрили их воссоединение и посоветовали вернуться на "Дом-2", раз им жить негде. "Рада за вас", "Очень-очень счастлива!!!!!!!!!!!!!!!!", "Наконец-то", "Если любите, не тупите......жизнь одна☝", "Ну а я рада, молодцы, никого не слушайте, берегите свое счастье!", "Давайте на Дом2", "Я рада за вас!!!вы супер!!!", "Очень рада , что вы с Викой помирились . Ты Антон прикольный и Вика супер . Вы идеальная пара", "Вы когда вместе– Вы вкусные конфетки", "Единственная красивая пара среди тех кто сейчас на дом 2!!!", – ликуют неравнодушные комментаторы.