У звезд "Дома-2" после свадьбы проблемы в семье

У звезд "Дома-2" Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко после свадьбы возникли проблемы в семье. Расстроенная длинноволосая участница телестройки пожаловалась на свекровь.

На днях Рапунцель и Дмитриенко вернулись из ОАЭ, где наслаждались счастливым медовым месяцем. Оказавшись в родных стенах "Дома-2", Ольга откровенно рассказала о том, что омрачает ей семейную жизнь с избранником.

Оказывается, девушка не ладит с матерью своего супруга. "Дмитрий Дмитриенко – мой любимый муж, и я взяла его фамилию. Мы сейчас семья, одно целое, чета Дмитриенко", – озвучила свой новый статус Рапунцель в интервью, опубликованном на официальном сайте "Дома-2".

Далее Ольга нахмурилась, потому что разговор зашел о свекрови. "Его мама тоже Дмитриенко, и она даже не поздравила меня. Мне это непонятно! Мои родители нам все: и цветы, и конверт! Все для нас. "Дети наши, мы за вас рады"... А мама Димы могла бы позвонить хотя бы, поздравить ради приличия. Она даже не написала, не позвонила", – пожаловалась звезда телестройки, обиженная на такой неприкрытый игнор со стороны родительницы супруга.

enter; width:100%;"> Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Июн 24 2017 в 7:07 PDT

Рапунцель поинтересовалась у мужа, как у него отношения с мамой складываются, тот ответил, что переписываются раз в неделю, не чаще. "Очень странно, – развела руками Ольга. – А брат с сестрой ему написали: "Поздравляем, ждем вас во Владивостоке, здесь все вместе соберемся, отметим, мы вас поздравим". И он говорит, что после конкурса, может, полетим во Владивосток к его семье".

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Июн 29 2017 в 6:15 PDT

Правда, Рапунцель побаивается предстоящей встречи со свекровью. "Я не понимаю, что ее не устраивает, – призналась Ольга. – Сын счастлив, у нас все замечательно. Нам не с ней жить, это понятно. Я не хочу ее никак обидеть".

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Июл 5 2017 в 3:35 PDT

Дмитриенко в щекотливых вопросах поддерживает свою вторую половину. "Димка все равно на моей стороне. Мама – это святое, это понятно, он любит свою маму. Людмиле Григорьевне спасибо, что она воспитала такого замечательного мужчину, но отношение ее непонятно", – поделилась своими переживаниями Рапунцель.