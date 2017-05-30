Мать беременной звезды "Дома-2" со скандалом гонят с проекта

Между участниками "Дома-2" началась жестокая война. Сразу несколько звезд телестройки выступили против матери беременной Таты Абрамсон Марины Тристановны и гонят ее с проекта.

Совсем недавно "Дом-2" покинула красивая пара – Валерий Блюменкранц и Тата Абрамсон. Молодожены объяснили это тем, что у них совсем скоро появится первенец и к этому событию необходимо должным образом подготовиться.

Мама Таты Марина Тристановна тоже является участницей телепроекта. Женщина вопреки ожиданиям недоброжелателей не стала уходить вместе с дочкой в декретный отпуск. По отзывам недовольных "домочадцев", Абрамсон–старшая часто устраивает разборки и провоцирует конфликты, поэтому многие хотят, чтобы она покинула периметр вслед за Татой.

Однако у Марины Тристановны другие планы – по слухам, она хочет заработать на шоу как можно больше денег, поэтому отказывается покидать стены "Дома-2". Возможно, Абрамсон-старшая уйдет, когда ее дочка разродится и надо будет ей помогать водиться с малышом.

Но участники проекта опасаются, что она останется, так как Валерий Блюменкранц якобы так и не смог найти общий язык с тещей и вряд ли согласится жить с ней под одной крышей. Как бы то ни было, звезды "Дома-2" открыто выражают свою антипатию к Марине Тристановне. Например, Сергей Кучеров так и заявил в интервью, появившемся на официальном сайте проекта, что "маме Таты пора домой".

Публикация от Marina Tristanovna (@marina_tristanovna) Фев 6 2017 в 12:09 PST

"Произошел конфликт между Марией Тристановной и Юленькой моей, – сообщил Сергей, имея в виду другую участницу шоу Юлию Ефременкову. – Это ожидаемо было, потому что когда Марина Тристановна высказывает свое мнение и кто-то говорит в противовес, то ее это очень сильно задевает. Как-то странно: женщина 45 лет и почему ее заботит то, что думают другие?"

Кучеров заверил, что они с возлюбленной Абрамсон-старшую не оскорбляли, просто Марина Тристановна неуживчива. Со всеми, и с близкими в том числе. "Даже Тата не смогла сдержать Марину Тристановну. Дочь находится в положении, буквально вот-вот рожать, зачем так было играть на нервах дочери и Валеры? Тем более она знает, какой Валера эмоциональный и психованный, если его довести. Он разносил все в округе. Было страшно это наблюдать. Думал, не дай Бог, дойдет до поножовщины", – нагнал страху Сергей.

Публикация от Marina Tristanovna (@marina_tristanovna) Дек 12 2016 в 10:51 PST

Кучеров уверен, что Абрамсон-старшей не место на "Доме-2". "Нахождение Марины Тристановны на проекте бессмысленно. Она сюда пришла помогать Тате и Валере. Было бы логично уйти с ребятами и там помогать им.... Но Валера, насколько я знаю, категорически против", – прояснил ситуацию участник "Дома-2" и пообещал, что война с Мариной Тристановной до драки не дойдет, мол, они все разногласия будут решать исключительно на словах.

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva) Май 13 2017 в 1:46 PDT

Юлия Ефременкова, враждующая с женщиной, в свою очередь, пообещала, что если Марина Тристановна снова пойдет на нее войной, то она не останется в стороне. "Воевать со взрослой женщиной – это смешно, особенно когда нечего делить. Но если меня ударят по правой щеке, я левую не подставлю. Ударю в ответ", – пригрозила оппонентке темпераментная брюнетка.