Киркоров метит в президенты

"Нашествие" и Центральная избирательная комиссия находятся на низком старте – менее чем через неделю начнется один из самых известных на постсоветском пространстве рок-фестивалей. В этом году он примечателен тем, что впервые за всю историю у главного мероприятия лета появится президент. На сегодняшний день в бюллетене 15 кандидатов, которые поборются за право стать лидером "Нашествия".

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