Киркоров метит в президенты
Центральная избирательная комиссия уже подготовила официальный бюллетень для выборов президента фестиваля. Вся процедура будет
максимально соответствовать привычной для всей страны системе голосования. Отдать голос за своего кумира сможет любой посетитель "Нашествия". Выборы президента пройдут по
инициативе главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.
Первоначально за почетный пост планировали биться десять человек. Очевидной была и пятерка лидеров: фронтмен "Ленинграда" Сергей Шнуров, солист одноименной группы Валерий Кипелов, бессменный идейный вдохновитель и исполнитель "ДДТ" Юрий Шевчук, лидер "Алисы" Константин Кинчев и один из братьев Самойловых – Глеб.
Но, как оказалось, все они шли столь плотно один за одним, что в итоге было решено допустить до выборов 15 человек, в числе которых оказался поп-певец Филипп Киркоров. Голосование будет идти все три дня фестиваля – 7, 8 и 9 июля. Имя президента станет известно в последний день. Его объявит Элла Памфилова.
Как отмечает "Национальная служба новостей", выборы президента фестиваля поддержал и Центризбирком, и музыканты, и их поклонники. Фанаты активно отдают голоса за своих кумиров. Также инициатива получила одобрение и среди партнеров "Нашествия".
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