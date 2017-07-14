Известная актриса о Егоре Бероеве: Его слова звучали унизительно

Актриса Софья Каштанова дала откровенное интервью. Она призналась, что ей очень тяжело работалось с актером Егором Бероевым, который якобы буквально унижал ее на съемочной площадке.

Софья Каштанова и Егор Бероев играли в картине "Круговорот". "Интересный был проект. Я играла подругу главной героини – дизайнера, которая влюбляется в эпатажного фотографа. У них начинается жгучий, бурный роман, но у него семья, они с женой только что получили ребенка, выношенного суррогатной матерью. Моя героиня страдает и даже пытается покончить с собой, но к финалу находит счастье с обычным парнем, который готов терпеть и ждать. Прочитала сценарий и подумала: "Ну и "круговорот" насочиняли!" Но режиссер Паша Дроздов умудрился снять предельно ясную историю", – отметила Каштанова.

Актриса призналась, что совместная работа с известным актером Егором Бероевым, который был ее партнером по площадке, далась ей с большим трудом. "Он оказался крайне сложным партнером, между нами часто возникало непонимание. Доходило до конфликтов, чего со мной никогда не случается", – поведала артистка.

Каштанова объяснила суть конфликта с партнером. "Бероев постоянно делал мне замечания, не всегда вежливые. Хотя командовать на площадке – прерогатива режиссера: поделись с ним своими гениальными находками и он найдет, как донести их до твоей партнерши. Но Бероев тактом не отличался, очень на меня давил, выражений не выбирал, его слова звучали унизительно. Так с коллегами не общаются", – цитируют Софью Каштанову "7 Дней".

Публикация от София Каштанова (@sofiacastanova) Июн 27 2017 в 1:28 PDT

А еще на том же проекте яркая артистка поработала с другим известным актером Игорем Бочкиным. От сотрудничества с ним Софья Каштанова осталась под приятным впечатлением. "Ярко проявлял себя Игорь Бочкин, характер у него о-го-го! Всех строил. Просто гроза! Но актер замечательный", – высказала свое мнение актриса.