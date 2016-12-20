Исхудавший Бероев вышел в люди в пальто Волочковой

Исхудавший Егор Бероев довел до истерики своих подписчиков в Instagram, обнародовав видео с шопинга. Актер продефилировал в нежно-розовом женском пальто с пышными рукавами.

Пользователи интернета, давясь от смеха, отметили, что такой блестящий и оригинальный наряд принцессы больше подходит популярной балерине Анастасии Волочковой, и забеспокоились, уж не совершил ли актер набег на ее гардеробную.

"Пора утепляться!!" – подписал видео Бероев. На записи видно, как он с невозмутимым лицом щеголяет в сомнительного вида пальто. Удивительно, но наряд сошелся на некогда могучих плечах артиста. По мнению некоторых комментаторов, слишком уж Егор исхудал за последние месяцы.

Другие засыпали его комплиментами: "Бесподобно! Надо брать!", "Рукавчики огонь!!!", "Гениально! #BestOfTheBest", "Молодец!! Я хохотала))) муж сказал Настоящий артист!", "Вот такое видео надо выкладывать, чтоб расслабиться после трудового дня".

Пора утепляться!! Видео опубликовано Егор Бероев (@egorberoev) Дек 20 2016 в 6:15 PST

Супруга Бероева Ксения Алферова тоже примерила восхитившую их с мужем вещь. По мнению актрисы, ее супруг в этом наряде – "огонь-мужчина!" и "прынц". На ней пальто смотрится не менее эффектно.

"Сегодня премьера фильма "Дед Мороз-битва магов"! Роль у меня там небольшая, но говорят, симпатичная! Вот я и думаю, может как-то поярче, посимпатичнее заявить о себе на красной дорожке!😊😊#аняхомутоварулит #премьера #прынцесишна", – объяснила столь сомнительный выбор верхней одежды Алферова.

Фото опубликовано Ксения Алферова (@ksenialferova) Дек 20 2016 в 5:41 PST

Подписчики Ксении разошлись во мнениях. Кому-то актриса в этом пальто понравилась. "Красотка с Бродвея😂😂😂😂😂😂😉😉😂", "Душечка, во всех нарядах ты хороша", – пишут почитатели Алферовой. Другие не оценили крой и стиль: "Кукла на самовар". Третьи и вовсе посоветовали отдать пальто Бероеву. "Егору больше подходит 😀😀😀", "Это же мужское 😂😂😂😂😂", "Даже на Волочковой так шикарно оно б не сидело, как на Бероеве", – восхищаются женщины.