Яглыч согласился на брак с Рудовой

Постоянные измены не могут длиться вечно. Слава богу, все эти страсти кипят только на экране.

Владимир Яглыч снялся в очередном сезоне популярного сериала канала СТС "Молодежка". Теперь к названию картины продюсеры добавили словосочетание "Взрослая жизнь", дабы подчеркнуть, что речь пойдет не о прежних юнцах-дебютантах.

"Меня смущало, что нужно подключаться к уже существующему проекту, но продюсеры убедили, что продолжение "Молодежки" не похоже на предыдущие серии, – рассказал Dni.Ru Яглыч. – К тому же я познакомился с работой уважаемых мною коллег, что помогло принять окончательное решение. Мой персонаж – капитан хоккейного клуба "Электрон". Он безусловный лидер, к которому прислушивается вся команда. И когда в составе появляются игроки из МХЛ, возникают серьезные конфликтные ситуации. Ведь его статус подвергается сомнениям".

Во время работы над ролью Яглыч вспомнил уроки по фигурному катанию, которые давал ему олимпийский чемпион Илья Авербух. Актер признается, что до встречи с ним был абсолютно беспомощен на льду.

"Конечно, помог опыт работы в "Ледниковом периоде", где нам заложили основу и просто научили стоять на коньках, – признался артист. – Тем не менее перед стартом съемок "Молодежки" у нас были тренировки три раза в неделю. За такой короткий срок мы, актеры, стали хотя бы издалека в кадре напоминать хоккеистов. Обывателю кажется: "Ну что там, шлем и форму надел, вот тебе и хоккеист". Но все гораздо тоньше и интереснее".

В 44 сериях фильма зрители увидят, как после триумфального завершения сезона под руководством тренера Макеева главные герои начнут карьеру в ВХЛ. Ребята вступают на взрослый путь в составе клуба "Бурые медведи", где их ждут не только заманчивые перспективы, но и непростой прием старожилов. Яглычу досталась роль самовлюбленного нападающего команды Руслана Жданова.

Благодаря родственным связям он привык получать все, что захочет. В том числе в личной жизни: несмотря на то что его жена – модель (ее сыграла Наталья Рудова), Руслан постоянно заводит интрижки на стороне. Пока не встречает ту, ради которой готов измениться.