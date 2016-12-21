Анна Хилькевич о трудностях с мужем

Популярная актриса Анна Хилькевич, известная многим по сериалу "Универ", рассказала в откровенном интервью о семейных проблемах. Однажды они с мужем сильно поругались.

Серьезные разногласия с супругом Артуром Волковым начались вскоре после рождения их дочери Арианны. Из-за того, что почти сразу после родов Хилькевич пришлось выйти на работу, а также недосыпа и прочих забот о ребенке, Анна была на грани нервного срыва. Соответственно, раздражение Хилькевич выплескивала на мужа.

Актриса рассказала о том, что однажды они с супругом сильно поругались. Вечером он пришел домой голодный с работы, а Анна не смогла его встретить, потому что укладывала дочь спать. Тем не менее, Хилькевич умудрилась сбегать на кухню, чтобы накрыть мужу стол.

"Через какое-то время смотрю: грязные сковородки стоят в раковине, на столе не убрано, муж как поел, так все и побросал. Ну меня и сорвало. Накинулась на него: "Ты что, не можешь сковородки помыть? Я же целый день кручусь с ребенком!" Психанула, швырнула стул в его сторону и убежала. Артур был в шоке!" – рассказала Хилькевич.

Фото опубликовано Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Дек 17 2016 в 2:53 PST

Чуть позже Анна смогла совладать с эмоциями и даже извинилась перед супругом. Однако отношения все равно продолжали ухудшаться, супруги обменивались взаимными обвинениями, ссорились, пропасть непонимания только углублялась. Обоим казалось, что ситуация зашла в тупик.

Именно супруг решил в корне все поменять. "Он прислал мне на работу курьера с цветами и игрушечной обезьянкой. К подарку прилагалась открытка: муж ее от руки подписал и разрисовал всякими знаками. Там были такие нежные слова… Что мы с Арианной – самое дорогое, что у него есть в жизни. Я прочла и тут же ему позвонила, поплакала", – рассказала актриса.

Фото опубликовано Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Дек 14 2016 в 5:20 PST

После этого, по признанию Хилькевич, все изменилась. "У нас уже полгода такая жизнь, как будто мы только-только начали встречаться… Дарим друг другу какие-то подарки, переписываемся, без конца общаемся по телефону. Отношения – это работа, они сами собой не выправятся. Здесь нужно стараться обоим, и мы стараемся…" – цитируют Анну Хилькевич "7 Дней".