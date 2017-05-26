Спутница Панайотова привела в восторг поклонников

Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой" Красотка Шейк побила Собчак Пореченков о романе с гадалкой Мольбы больной раком звезды "Дома-2" Дом-2

Выбор читателей

Уход Бузовой из "Дома-2" стал сенсацией
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
Шепелев сделал невероятный подарок отцу Фриске
Онкобольная звезда "Дома-2" осталась без волос
Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
партнеры
Пятница 26 мая
Лента новостей
15:51
В Петербурге трое мужчин задохнулись в подвале
15:49
Эстонцы выгоняют российских дипломатов из страны
14:58
Добрый байкер заблокировал движение в Москве ради уточек (видео)
14:44
Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым
14:16
Горе-охотник пытался отбиться от медведя луком (видео)
13:55
Депутаты обсудят поправки в бюджет с избирателями в регионах
13:40
Россияне стремительно теряют зрение
13:25
Муж главы Люксембурга возомнил себя первой леди
13:15
Для временно проживающих в России ввели визы
13:05
В многоэтажке на юге Москвы рухнуло перекрытие
13:01
Создателей "групп смерти" ждет тюрьма
12:52
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
12:33
В московском отеле у банкира украли перстень и часы на 22 млн
12:30
"ЕР" против проверки чиновников за преступления родственников
12:26
Раскрыта загадка "корабля пришельцев" в Антарктиде
12:10
"Эффект последнего вагона" для девушек
12:08
В Подмосковье труп три месяца пролежал в канализации
11:56
Российских школьников хотят лишить выпускного
11:54
Володин прокомментировал просьбу проверить Учителя
11:40
Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана
11:27
В Московском зоопарке родились два толстых лори
11:26
Детский сад или домашнее воспитание. Что выбрать
11:26
Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой
11:10
Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
11:07
Украина отказалась отгораживаться от России
11:01
Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию
10:55
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном
10:51
Главные события Москвы с 26 мая по 1 июня
10:38
Россия отвоевала право на использование асбеста
10:33
На стоянке в Москве сгорели шесть автомобилей
10:32
Америке предрекли ядерную катастрофу
10:30
Проекты c выставки АРХ Москва могут использоваться при реновации
10:17
На северо-западе Москвы грабитель с пистолетом напал на салон связи
10:10
У бесплодной пары родились сразу шестеро детей
09:53
Умерла известный итальянский дизайнер
09:40
Продавщица ждет ребенка от Роналду
09:33
Королева показала грудь всклокоченному Калягину
09:10
Как прошел последний звонок звездных наследников
09:08
Дочь Трампа оконфузилась в Италии
08:53
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
08:43
Киев запретит украинцам связь с россиянами
08:20
Белый дом объяснил хамскую выходку Трампа на саммите НАТО
08:16
В Москве легковушка протаранила фонарный столб
22:00
Первые видео с места взрыва в центре Афин
21:55
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами
21:54
Проскурякова изменила Николаеву
21:36
Вертолет врезался в дом в американском городе
21:22
Названы богатейшие наследники российских миллиардеров
21:02
Жена и любовница Носика столкнулись у Малахова
20:58
Как лечат больных неоперабельным раком в России
20:56
Полиция проверяет кинокомпанию Алексея Учителя
20:38
Интим назвали лекарством от ссор
20:21
Трамп назвал Россию угрозой для НАТО
20:17
В ОПЕК назвали приемлемую цену на нефть
20:14
Успешный запуск спутника с Плесецка произвели в честь юбилея
20:12
В Рязани попытались ответить на вопрос "#ЧТОНЕТАК"
20:09
Няня шокировала рассказом о работе у Малининых
20:08
Отвалившееся от скорой колесо ранило школьницу
19:58
Москвичей ждет большое историческое путешествие
19:57
Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
19:54
В Москве эвакуировали 700 машин без номеров
19:36
Пентагон признался в убийстве сотни мирных жителей в Мосуле
19:29
Бывший премьер Греции ранен при взрыве в центре Афин
19:27
Москва станет комфортнее за счет программы реновации
19:22
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
19:17
Бывший главбух Серебренникова созналась в хищении 200 млн
19:16
"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии
18:35
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
18:34
Молодежный фестиваль в Сочи ждет гостей
18:28
Нюша на людях вступила в перепалку с женихом (видео)
18:23
Стеша Маликова отказалась от помощи отца
18:17
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона
18:05
Мужчина утонул во время попытки сделать селфи
17:59
Что Пугачева скрывает под пышным париком
17:45
Ветераны разведки оценили задержание террористов в Москве
17:36
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
17:32
В продуктах McDonald's нашли смертельно опасные вещества
17:29
Егор Крид принес извинения избитой девушке
17:09
Для главврачей установят предельный срок нахождения в должности
17:09
Елизавета II оказалась в больнице после теракта
17:02
Участник "Пусть говорят" рассказал про "обман" Малахова и Шурыгиной
16:44
Модель Playboy осудили на три года за фото
16:37
СМИ рассекретили новую возлюбленную Хрусталева
16:31
Госдума проведет дополнительное заседание 15 июня
16:22
Москвичей предупредили о гренландской свежести к концу мая
16:13
Олег Басилашвили серьезно болен
16:08
Движение на МКАД остановлено из-за сильного ветра (видео)
16:06
Депутата Рады поймали за порно на заседании
16:05
В Подмосковье младенец захлебнулся в ванной
15:42
Боня отдыхает во Франции с уголовником
15:34
"Почта России" заказала девушек на миллион рублей
15:31
Грустная собака покорила сердца сотен тысяч (видео)
15:25
Неверов назвал требования к участникам праймериз "ЕР"
15:24
Звезда Stand Up Иван Абрамов о семье и лилипутике
15:05
Оголившуюся Ходченкову раскритиковали за вульгарный наряд
15:03
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
14:56
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
14:37
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
14:32
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
14:17
Топ-5 музыкальных фестивалей лета-2017
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
Малахов эмоционально отреагировал на зов о помощи Борисовой
Няня шокировала рассказом о работе у Малининых
Шоу-бизнес

Спутница Панайотова привела в восторг поклонников

Александр Панайотов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певец Александр Панайотов поделился в Сети снимком, на котором изображен в компании Татьяны Васильевой. Артист признался, что давно мечтал познакомиться с актрисой.
прочитано 304 раза

"С любимой актрисой – гениальной Татьяной Васильевой! Сегодня наконец-то познакомился, наговорил кучу комплиментов и приятностей, которые давно хотел сказать, и даже спел любимую песню Татьяны! Счастлив безмерно!", – сообщил музыкант. Поклонники Панайотова отметили, что целеустремленность и талант помогли ему заслужить уважение Васильевой и исполнить мечту.

ПО ТЕМЕ

Александр Панайотов о разводе и алкоголизме

На Панайотова напали после слов о ведущей "Дома-2"

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Александр Сергеевич Панайотов

Александр Сергеевич Панайотов певец

"Татьяна Васильева действительно гениальна! Александр, вот это признание, как певца, артиста, личности. Рада за вас, планка поднята до заоблачных вершин". "Татьяна Васильева потрясающая актриса. Отличная новость, что желание исполнилось и долгожданная встреча наконец-то состоялась. Очень стильные и безумно милые на фото. Обожаю такие фото с настоящими искренними эмоциями, без фальши", "Ну надо же! Мой любимый певец с моей любимой актрисой!", – порадовались за музыканта фолловеры.

Публикация от АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov)

В начале этого года Александр Панайотов официально стал подопечным Григория Лепса, подписав контракт с его продюсерским центром. С Лепсом певца связывают не только деловые отношения. Дочь исполнителя хита "Рюмка водки", Инга, исполнила главную роль в новом клипе артиста "Чувствовать тебя". 

Напомним, что Александру Панайотову удалось попасть в финал шоу "Голос". Певец в дуэте с Лепсом исполнил композицию "Я слушал дождь", песню на музыку Гарнизова "Исповедь", а выступление с хитом Джорджа Майкла "Last Christmas" покорило публику. По итогам заключительного концерта победу в пятом сезоне одержала подопечная Агутина Дарья Антонюк. Александр занял второе место.   

Автор: Василиса Моргунова26 мая 2017, 15:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Панайотов и Лепс отметили победу

567

комментарии

Политика

Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана
Украина отказалась отгораживаться от России
Белый дом объяснил хамскую выходку Трампа на саммите НАТО
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном

Шоу-бизнес

Спутница Панайотова привела в восторг поклонников
Лоза обидно обозвал Арбенину
Изнасилованная Шурыгина показала нежность в постели
Мать растерялась из-за иностранного мужа Водяновой

Проишествия

Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)
Умерла известный итальянский дизайнер
В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион

Lifestyle

Шахназарова удивила истерика актеров из-за Серебренникова
Новый трейлер "Игры престолов" бьет рекорды (видео)
Известная актриса госпитализирована с серьезной травмой
Олег Басилашвили серьезно болен
Политика

Разъяренная Меркель набросилась на Эрдогана

Турецкий лидер взбесил немецкого канцлера
Шоу-бизнес

Седокова рассказала о драме в отношениях

Певица оставила проникновенный пост
Общество

Муж главы Люксембурга возомнил себя первой леди

Готье Дестне позировал фотографам вместе с женами лидеров стран НАТО
Шоу-бизнес

Спутница Панайотова привела в восторг поклонников

Певец появился на публике с известной актрисой

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Королева показала грудь всклокоченному Калягину
Как прошел последний звонок звездных наследников
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Спорт

Продавщица ждет ребенка от Роналду
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
Гопак признали национальным видом спорта на Украине

Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru