Спутница Панайотова привела в восторг поклонников

Певец Александр Панайотов поделился в Сети снимком, на котором изображен в компании Татьяны Васильевой. Артист признался, что давно мечтал познакомиться с актрисой.

"С любимой актрисой – гениальной Татьяной Васильевой! Сегодня наконец-то познакомился, наговорил кучу комплиментов и приятностей, которые давно хотел сказать, и даже спел любимую песню Татьяны! Счастлив безмерно!", – сообщил музыкант. Поклонники Панайотова отметили, что целеустремленность и талант помогли ему заслужить уважение Васильевой и исполнить мечту.

"Татьяна Васильева действительно гениальна! Александр, вот это признание, как певца, артиста, личности. Рада за вас, планка поднята до заоблачных вершин". "Татьяна Васильева потрясающая актриса. Отличная новость, что желание исполнилось и долгожданная встреча наконец-то состоялась. Очень стильные и безумно милые на фото. Обожаю такие фото с настоящими искренними эмоциями, без фальши", "Ну надо же! Мой любимый певец с моей любимой актрисой!", – порадовались за музыканта фолловеры.

Публикация от АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Май 25 2017 в 1:26 PDT

В начале этого года Александр Панайотов официально стал подопечным Григория Лепса, подписав контракт с его продюсерским центром. С Лепсом певца связывают не только деловые отношения. Дочь исполнителя хита "Рюмка водки", Инга, исполнила главную роль в новом клипе артиста "Чувствовать тебя".

Напомним, что Александру Панайотову удалось попасть в финал шоу "Голос". Певец в дуэте с Лепсом исполнил композицию "Я слушал дождь", песню на музыку Гарнизова "Исповедь", а выступление с хитом Джорджа Майкла "Last Christmas" покорило публику. По итогам заключительного концерта победу в пятом сезоне одержала подопечная Агутина Дарья Антонюк. Александр занял второе место.