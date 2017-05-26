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Гадалка взяла в оборот Михаила Пореченкова

Михаил Пореченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В последнее время артист проводит сутки напролет с ясновидящей. Правда, этот роман случился лишь в кадре нового сериала. В жизни актер со скепсисом относится к экстрасенсам.
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Кто бы мог подумать, что Михаил Пореченков, который поднял шумиху вокруг шарлатанов на проекте "Битва экстрасенсов", окажется связанным с мистикой и потусторонними явлениями! Между тем он снимается в мистическом сериале "Потапов и Люся". Пореченков играет следователя, который оказался в необычной ситуации: его коллега – ясновидящая.

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"Мой герой работает, занимается своим делом, и вдруг ему дают интересного напарника – Люсю, которая обладает даром предвидения. Между оперативником и гадалкой, как ее называют, начинается борьба", – рассказал Михаил.

Люся и сама не рада этому дару, ведь ее преследуют страшные видения. Впрочем, благодаря сверхъестественным способностям она распутывает преступления, тупиковые даже для опытных сотрудников. Гадалку и следователя свяжут не только служебные, но и романтические отношения. В эфир Первого канала 16-серийный фильм выйдет в новом телесезоне.

Отметим, что вне съемочной площадки отношения с ясновидящими у Пореченкова не сложились. Как писали Dni.Ru, он негативно высказался о шоу "Битва экстрасенсов", где был ведущим. По словам актера, эту программу нельзя назвать правдивой: "Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю".

Автор: Иван Губкин26 мая 2017, 08:03
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