Гадалка взяла в оборот Михаила Пореченкова

В последнее время артист проводит сутки напролет с ясновидящей. Правда, этот роман случился лишь в кадре нового сериала. В жизни актер со скепсисом относится к экстрасенсам.

Кто бы мог подумать, что Михаил Пореченков, который поднял шумиху вокруг шарлатанов на проекте "Битва экстрасенсов", окажется связанным с мистикой и потусторонними явлениями! Между тем он снимается в мистическом сериале "Потапов и Люся". Пореченков играет следователя, который оказался в необычной ситуации: его коллега – ясновидящая.

"Мой герой работает, занимается своим делом, и вдруг ему дают интересного напарника – Люсю, которая обладает даром предвидения. Между оперативником и гадалкой, как ее называют, начинается борьба", – рассказал Михаил.

Люся и сама не рада этому дару, ведь ее преследуют страшные видения. Впрочем, благодаря сверхъестественным способностям она распутывает преступления, тупиковые даже для опытных сотрудников. Гадалку и следователя свяжут не только служебные, но и романтические отношения. В эфир Первого канала 16-серийный фильм выйдет в новом телесезоне.

Публикация от Михаил Пореченков (@porechenkov_official_page) Апр 1 2017 в 7:02 PDT

Отметим, что вне съемочной площадки отношения с ясновидящими у Пореченкова не сложились. Как писали Dni.Ru, он негативно высказался о шоу "Битва экстрасенсов", где был ведущим. По словам актера, эту программу нельзя назвать правдивой: "Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю".

