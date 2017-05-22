Богатые участники "Дома-2" шикуют во дворцах

Антон Гусев и Виктория Романец тратят по 130 тысяч в месяц на аренду дома. Однако зачем им четыре санузла – вопрос.

Судя по всему, участники "Дома-2" неплохо заработали на проекте и теперь могут жить на широкую ногу. Например, покинувшие телестройку Антон Гусев и Виктория Романец позволили себе снять роскошный дом в элитном подмосковном поселке.

В распоряжении пары – 140-метровый особняк с огромной гостиной, четырьмя санузлами, двумя спальнями, вместительной гардеробной, закрытой террасой и детской площадкой. Месяц проживания в этом дворце обходится в 130 тысяч рублей.

На придомовой территории площадью шесть соток Антон играет в футбол, а Вика принимает солнечные ванны. "Грядки с помидорами и огурцами мы не планируем – нет времени", – цитирует Гусева журнал StarHit. Да и вряд ли у людей, которые могут снять особняк за 130 тысяч, есть потребность копаться в огороде. Интересно только, чем бывшие участники "Дома-2" зарабатывают на роскошную жизнь.

Публикация от ❤️��Fan Victorii @ Antona��❤️ (@viktoria_romanets_anton_gusev) Фев 12 2017 в 1:21 PST

Напомним, что Антон Гусев был мужем Евгении Феофилактовой, но в ноябре 2016 года пара распалась. "Женя не создана для семьи. Каждый из нас будет счастлив, но по отдельности. Я благодарен Жене за все, что было за эти четыре с половиной года совместной жизни, а главное – за моего любимого сына. Мы расстаемся в дружеских и теплых отношениях", – заявил тогда Антон. В декабре они развелись, а уже в январе Гусев сделал предложение Романец.