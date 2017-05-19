Солнцев врезал любовнику Бузовой за ложь

Грязная правда об истинных отношениях звезд проекта "Дом-2". Роман Третьяков, как оказывается, все врал.

Рустам Солнцев знает Романа Третьякова и Ольгу Бузову лично – они вместе блистали на телепроекте "Дом-2". И Рустам в шоке от того, какие помои льет Роман сегодня на бывшую возлюбленную. "Он много лет ничего не комментировал, хотя поводов было достаточно, – удивлен Солнцев. – То ли он копил в себе обиду, то ли ждал момента".

Рустама задели появившиеся недавно в прессе нелицеприятные слова Романа об Ольге. "Бузовой всегда были нужны подарки и деньги, – заверил журналистов Третьяков. – Для нее молодой человек – тот, кто решает ее проблемы. Меня это бесило. В принципе, мы из-за этого и расстались: она решила, что я не смогу ее обеспечивать. И Олина мама всегда выражала желание рядом с Олей видеть нечто большее и лучшее. Говорила мне: "Раз ты уж взвалил на свои плечи такую честь, как Ольга Бузова, неси ее достойно".

"Оля могла публично обронить такую фразу: "Наверное, ему очень круто от того, что он со мной встречается". Ну и какому мужчине понравятся такие слова?" – сказал Роман. По словам бывшего любовника Бузовой, ей нравятся фотосессии, видеосъемки, гастроли, выступление на корпоративах, а вот вести домашнее хозяйство она не способна.

"Третьяков – успешный молодой человек, он учится, развивает себя как комедиант, имеет успешный бизнес по ведению свадеб, и для чего ему вдруг понадобилось говорить гадости о Бузовой – загадка", – недоумевает Солцнев. – Обратился он через Dni.Ru и лично к Третьякову: "Рома, ты дезавуируешь своими заявлениями все хорошее, что было на проекте. А на проекте у вас с Ольгой была любовь, от которой "перлась" вся страна, на вас мастурбировали".

"Вспомни наши конфликты там, – продолжает Солнцев. – Они все строились на том, что я с первого дня говорил: "Ребята, вы все врете, ничего между вами нет, вы чужие друг другу люди, устраиваете тут дешевую оперетку". А ты лез на меня с кулаками, доказывая любовь. Ты надул шаров на миллион рублей канала, и на такую же сумму казенных денег надарил ей цветов, доказывая свою якобы любовь. Вы создали вокруг себя фейковое пространство, всех обманули свой любовью, и теперь говорите друг о друге гадости. Мне очень жаль".

Публикация от Роман Третьяков (@roman_tretyakov_) Фев 24 2017 в 6:48 PST

"Роман, я люблю тебя сегодняшнего, но уверяю, что говорить плохо о Бузовой нельзя, – продолжает Солнцев. – Ибо ты тем самым становишься в один ряд с теми недоумками, которые не прекращая это делают. Бузову окунать должен я, но я этого не делаю, понимая, что у нее тяжелый период в жизни. Поэтому я ее поддерживаю".

Напомним, Роман Третьяков и Ольга Бузова были одной из самых ярких пар на проекте "Дом-2". Их отношения длились три года. Позже Третьяков ушел с телестройки, а Бузова осталась, но уже в новом качестве – как ведущая. Они продали недвижимость, все поделили и пошли разными дорогами.